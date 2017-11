Toulouse, le ghetto salafiste français ?

Les quartiers, conçus dans des logiques de ghettoïsation, représentent des ferments pour tous les problèmes de délinquance et, dans les cas le plus graves, de terrorisme. Abdelghani Merah a dû quitter Toulouse devenue invivable pour lui. Aujourd'hui, il y a des ghettos où on ne peut pas entrer filmer. Ce ne sont pas des territoires perdus mais cédés par la République. La République française est ici coupable. On a concentré tous les maux puis a été injecté le venin du terrorisme, une idéologie primaire, faite de bric et de broc. Par ailleurs, il y a un foyer sensible aux thèses du salafisme djihadiste à Toulouse, le personnage d'Olivier Corel n'y est pas totalement étranger. «Les djihadistes toulousains sont réputés pour être les plus durs», écrit David Thomson dans son livre Les Revenants (Éditions du Seuil). Les frères Clain - qui ont revendiqué les attentats du 13 novembre -, Farouk Ben Abbes - soupçonné d'avoir participé aux attentats du Caire en 2009, et toujours en résidence surveillée à Toulouse -, Sabri Essid - dont le beau-fils de 12 ans apparaîtrait dans une vidéo de propagande de l'État islamique -, Mohamed Merah ... Tous ces individus ont un point commun: ils sont membres de la mouvance salafiste toulousaine et sont connus pour des faits de terrorisme. Cinq ans après les tueries perpétrées par Mohamed Merah, et alors que son frère, Abdelkader, a été condamné, ce jeudi, à 20 ans de réclusion criminelle pour «association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste», il est essentiel de s'interroger sur les causes qui ont permis à cette «galaxie djihadiste» de s'installer à Toulouse, et plus largement en Occitanie.

En début d'année, le préfet de la région Occitanie, Pascal Mailhos, cité par La Dépêche du Midi , a insisté sur «l'ampleur du phénomène de radicalisation» en Haute-Garonne à l'occasion de la présentation du bilan de la délinquance 2016. Selon lui, le département compte, à lui seul, 300 individus fichés S, soit 26% de l'ensemble des signalés au niveau régional. Sur tout le territoire français, on dénombre un peu plus de 10.000 fichés S, selon les derniers chiffres communiqués. «La menace actuelle place la région Occitanie devant la région Paca. Au niveau national, nous sommes en deuxième position derrière l'Île-de-France», précise la préfecture.

Dans le cadre de l'état d'urgence, deux personnes sont actuellement assignées à résidence - dont l'islamiste Farouk Ben Abbes - dans le département et au moins 55 perquisitions administratives y ont été réalisées (49 en 2015 et 6 en 2016) aboutissant à 14 gardes à vue et la saisie de 12 armes, selon le préfet. Autre chiffre: après Paris et les départements franciliens, la Haute-Garonne serait «le quatrième ou cinquième département au niveau national pour le démantèlement des filières djihadistes», selon le procureur de la République de Toulouse, Pierre-Yves Couilleau. Et le premier département de province.

«Historiquement, Toulouse est une plaque tournante où se trouve tout le champ qui peut conduire à la radicalisation: délinquance, trafic de stupéfiants, croisement des différentes populations, etc.», indique le préfet de la région. Seulement, ces facteurs socio-économiques n'expliquent pas tout. Le journaliste toulousain Jean-Manuel Escarnot, auteur de Djihad, c'est arrivé près de chez vous (Éditions Laffont), préfère se concentrer sur les facteurs historiques qui ont permis à certains djihadistes de s'installer en Haute-Garonne.

«À la fin des années 1990, des éléments du Groupe islamique armé (GIA) venus d'Algérie circulent dans toute l'Europe, et certains s'arrêtent à Toulouse, explique Jean-Manuel Escarnot. Leur rôle est alors secondaire: ils collectent des médicaments, de l'argent et des armes qu'ils envoient dans le maquis algérien». Ces personnes s'installent alors dans le quartier du Mirail et commencent à fédérer un petit groupe d'une dizaine d'individus qui s'intéressent à la cause palestinienne. «Parmi eux, on trouve notamment les frères Clain, qui sont des enfants de la cité. Au début des années 2000, le groupe s'élargit progressivement et fédère d'autres personnes comme Abdelkader Merah, le frère aîné de Mohamed. En 2006-2007, plusieurs de ces personnes vont aller en prison après le démantèlement de la filière irakienne», poursuit le journaliste.

C'est derrière les barreaux qu'ils vont s'endurcir et acquérir une certaine aura. «En prison, ils vont rencontrer les anciens du GIA, et ceux de la filière des Buttes-Chaumont notamment. À leur retour dans le quartier, ils ne sont plus des délinquants ordinaires, ils passent pour des combattants, des moudjahidin, détaille Jean-Manuel Escarnot. Puis, les tueries de Mohamed Merah interviennent en mars 2012. Il a grandi dans ce climat. Il donnera une visibilité incroyable à leur cause». Selon lui, «le djihadiste a énormément secoué les services antiterroristes locaux qui ont adapté depuis leurs moyens de surveillance. Ils n'avaient pas perçu le risque terroriste en 2012, et ils ont dû s'adapter». Mais les tueries de Merah marqueront aussi la fin d'un «âge d'or» des djihadistes à Toulouse, la plupart préférant partir en Syrie ou en Irak par la suite.