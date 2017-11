Sont-ils capables de renouveler ce type d'attentat ?

Deux ans après, les attentats du 13 novembre 2015 sont encore dans la mémoire de tous les Français. Ce soir là, trois commandos djihadistes attaquent les abords du Stade de France, les terrasses de plusieurs établissements parisiens et la salle de concert du Bataclan. Les attentats, revendiqués par l'État islamique, font 130 morts et plus de 300 blessés. Du jamais vu en France.

"Un acte de guerre commis par une armée terroriste", déclare alors le président de la République François Hollande. Depuis, le pays a été secoué par de nombreuses attaques isolées. De Magnanville à Nice en passant par Saint-Étienne-du-Rouvray, ou Marseille plus récemment... la liste des attentats perpétrés -ou déjoués- depuis novembre 2015 en France et plus largement en occident répondent tous - ou presque - au même mode opératoire. A savoir des actes terroristes commis par des assaillants autonomes dont les liens avec Daech s'avèrent plus ou moins artificiels.

Un modus operandi qui met en lumière la réduction de la capacité opérationnelle de Daech et semble éloigner, de fait, la menace d'une nouvelle attaque coordonnée et préparée sur plusieurs mois depuis l'étranger, à l'image de celle du 13 novembre 2015. Du moins pour quelques temps.

Les attentats de Paris, organisés et téléguidés depuis la Belgique ont demandé plusieurs mois de préparation et ont impliqué près d'une trentaine de personnes, selon les enquêteurs. "On compte aujourd'hui plus de 220 tonnes de procédures, un peu plus de 28 000 procès-verbaux", résume le procureur de la République de Paris en charge des questions terroristes François Molins, deux ans après la tragédie.

Une attaque inédite en France qui a intensifié la pression militaire déjà forte sur le groupe Etat islamique. "La vie des groupes terroristes est marquée par une lente croissance, une lente acquisition de compétences, jusqu'au 'gros coup'", explique le spécialiste du Moyen-Orient Nicolas Hénin au HuffPost, qui voit en les attentats du 13 novembre 2015 le "gros coup" de Daech ayant "provoqué la réaction de l'occident."

Une prise de conscience internationale qui semble porter ses fruits puisque depuis 2015, l'Etat islamique n'a cessé de reculer au Moyen-Orient, selon l'IHS Conflict Monitor. Estimé à 240.000 kilomètres carrés en 2014, le territoire de Daech en Syrie et en Irak ne se résume désormais qu'à quelques poches de résistance près de Deir-el-Zor et de la frontière entre ces deux pays. L'organisation a notamment perdu toutes ses grandes villes emblématiques à l'image de Mossoul ou Raqqa, qui servaient de centres logistiques pour la préparation d'attaques en occident.

Pour le spécialiste du Moyen-Orient Nicolas Hénin, "il existe deux types d'attentats. Le premier, celui 'd'inspiration' est plutôt bas de gamme, commis par n'importe qui. L'autre, à l'opposé du spectre, implique des commandos, fait plus de dégâts mais demande une certaine logistique", explique-t-il au HuffPost. Or, selon lui, les défaites successives au Moyen-Orient ont "désorganisé Daech, réduit très fortement sa capacité opérationnelle et sa capacité d'action" en occident. Le risque d'une attaque comme celle du 13-Novembre, préparée par une "cellule d'ampleur inédite" selon les mots de François Mollins semble donc, de fait, s'éloigner.

Désormais, pour Nicolas Hénin, les forces de la communauté internationale engagée en Syrie et en Irak doivent "transformer l'essai" après avoir mis "un coup de pied dans la fourmilière" Daech. Le recul de l'organisation terroriste au Moyen-Orient provoque "un effet de dispersion" qui pourrait représenter un nouveau danger pour le territoire en question et à fortiori pour l'occident.

"Un certain nombre de vétérans de l'Etat islamique, occidentaux, asiatiques ou arabes, se retrouvent dans la nature", explique le spécialiste. "Ils sont dans une logique de survie. Ils vont chercher un cadre dans lequel ils se retrouvent en sécurité", détaille-t-il en pointant du doigt "les nombreuses zones grises marquées par les conflits locaux" au Moyen-Orient notamment. Des espaces dans lesquels ces vétérans vont chercher à se réunir: "c'est un sujet que l'Occident doit traiter" explique Nicolas Hénin, sans quoi "le coup de pied dans la fourmilière" ne sera qu'une victoire éphémère.