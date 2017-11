Mugabe: la fin d'un règne ?

Après 37 années de règne sans partage, Robert Mugabe était le plus vieux chef d’Etat en exercice et l’un des derniers survivants des luttes anticoloniales. Pour les uns, c’était un héros du combat contre le néo-impérialisme et pour les autres, un despote criminel

​​​​​​​«Le président dort avec un œil ouvert, avait dit son épouse Grace Mugabe la semaine dernière. On nous menace, jour et nuit, que si tel ou tel ne succède pas à Mugabe, nous serons tués.» Ce scénario épouvante ne s’est pas réalisé. Mais détenu depuis hier à son domicile, l’homme fort d’Harare est devenu l’otage de son armée.

Emmerson Mnangagwa, un proche de Robert Mugabe depuis les années 1970, a été la dernière victime du chef de l’Etat, qui a écarté ses successeurs potentiels, lui qui ne voulait pas en désigner. «La majorité des gens pensent qu’il n’y a personne pour me remplacer», avait-il déclaré en février, avant de couper son gâteau d’anniversaire de 93 kilos. A chacune de ses fêtes d’anniversaire, le facétieux nonagénaire s’amuse à commander une pâtisserie du même poids que son âge.

Mugabe voulait rester au pouvoir «jusqu’à ses 100 ans». Il avait reçu l’aval de son parti pour se représenter aux élections de 2018. Récemment, il avait lâché que son épouse, Grace Mugabe, 52 ans, serait une «bonne candidate» pour sa succession. Surnommée «Gucci Grace» en raison de ses folles dépenses de shopping, l’ancienne secrétaire avait gagné de plus en plus d’emprise sur son mari, affaibli par une santé fragile, qui l’oblige à se rendre fréquemment à l’étranger pour se faire soigner. «Je continue de m’entraîner dur pour rester en vie et faire l’expérience de ma propre résurrection lorsque les gens me donnent pour mort», avait-il déclaré l’an dernier, après une énième rumeur annonçant sa mort.

Homme controversé, peu aimé mais respecté, Mugabe a marqué son époque par ses attaques virulentes contre les Occidentaux. Encore en septembre, le «vieux crocodile» avait vilipendé le président américain Donald Trump du haut de la tribune des Nations unies: «Nous sommes libres parce que nous avons vaincu le monstre de l’impérialisme. Amenez un autre monstre, quel que soit son nom, et il souffrira les mêmes conséquences.»

Né dans une famille pauvre, Robert Mugabe a été marqué par la lutte contre le colonialisme. Diplômé de plusieurs universités, grand lecteur, l’ancien instituteur s’est engagé dans la lutte contre le régime raciste de Ian Smith dès 1960. Il a passé dix ans en prison. Après l’indépendance du Zimbabwe en 1980, devenu premier ministre puis président à partir de 1987, il est le «chouchou» des Européens. Sa politique de réconciliation à l’égard des Blancs et ses politiques sociales (éducation, santé) sont citées en modèle. Les pays occidentaux ferment les yeux sur la violente répression d’une rébellion dans le sud du pays en 1982, qui aurait fait 20 000 morts.

Mais à la suite de politiques d’ajustement structurel et d’une intervention coûteuse en République démocratique du Congo, le Zimbabwe s’enfonce dans la crise économique et sociale à la fin des années 1990. Menacé par la montée de l’opposition, Mugabe lance en 2000 le mouvement violent d’expropriation des 4500 fermiers blancs qui détiennent deux tiers des terres arables. Les fermes saisies sont souvent attribuées à des proches du régime. La production agricole fond de moitié et le Zimbabwe, qui était exportateur de produits agricoles, devient dépendant de l’aide alimentaire internationale. Au moins un million de Zimbabwéens fuient à l’étranger.