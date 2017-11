Le Qatar, sous-traitant des Etats-Unis ?

L’ancien Premier ministre et ex-chef de la diplomatie qatarie, Hamad bin al-Jassem al Thani, a reconnu que son pays a été mandatée par les États-Unis et son sous-traitant dans la région, l’Arabie Saoudite, pour détruire le régime de Bachar Al-Assad au lendemain de l’insurrection en Syrie en 2011. Il a évoqué les opérations d’appui militaire, mais aussi le rôle de l’argent et celui des médias instrumentalisés par le Qatar dans son vaste plan pour déstabiliser des pays bien ciblés. Selon lui, Al-Magharibia TV est l’un de ces médias.

Dans un entretien accordé récemment à la BBC, l’ex-premier ministre qatari, s’est livré à un véritable déballage concernant les pratiques obscures auxquelles se livraient son pays, l’Arabie Saoudite, la Turquie, les Émirats arabes unis, la Jordanie et les États-Unis pour soutenir les factions armées en Syrie et pour déstabiliser d’autres pays.

Sur fond de conflit avec son allié d’hier, l’Arabie Saoudite, l’ancien haut responsable a révélé qu’il s’était rendu en Arabie «au début des événements en Syrie» en 2011, pour s’entretenir avec le roi Abdallah Ben Abdel Aziz Al-Saoud, père de l’actuel monarque Salman. À la fin de la rencontre, les deux parties ont convenu d’apporter leur soutien à la rébellion pour faire tomber Bachar Al-Assad. Le roi d’Arabie aurait même soutenu la ligne très agressive du Qatar dans ce qui allait devenir le dossier syrien.

Le roi Abdallah avait donc exprimé son accord sans réserve pour que cet émirat microscopique dirige les opérations et mette en œuvre le soutien aux rebelles, tout ça avec l’approbation de Washington. Ainsi, «tout ce qui était envoyé en Syrie à destination des rebelles passait par la Turquie, transitant par la base américaine d’Incirlik, gérée conjointement par des officiers des services de renseignements américains, Turcs, Saoudiens, Qataris, Émiratis, Marocains, Jordaniens, Israéliens, Français et Britanniques», ajoute Hamad ben Jassem al-Thani, qui a refusé de donner plus de détails sur les aides militaires.