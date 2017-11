L'Ile Maurice, paradis de l'évasion fiscale ?

Installé depuis 2007, l’offshore mauricien est accusé de faire perdre des milliards de recettes fiscales à des pays d’Afrique et d’Asie. Les autorités locales jurent qu’elles respectent les conventions internationales.

Au milieu de l’océan Indien, la petite île Maurice est, pour reprendre un cliché, un paradis pour touristes. Mais elle l’est aussi pour des capitaux étrangers, parfois d’origines suspectes et liés à la fraude et l’évasion fiscales. Dans le passé, le pays a fait l’objet de nombreuses critiques à cet égard. Mais les Paradise Papers – les révélations faites cette semaine par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et ses médias partenaires – montrent qu’il serait aussi au cœur d’un système qui fait perdre aux Etats, notamment d’Afrique et d’Asie, des milliards de dollars de recettes.