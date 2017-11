Frère Tariq: la complaisance des dirigeants français ?

Les premiers, comme Manuel Valls, crient haro sur ses complices irresponsables. Les seconds refusent l’amalgame entre les comportements de l’intellectuel musulman et leur défense d’un islam politique. En France, la gauche est atomisée par les accusations portées contre Tariq Ramadan.

Pierre-André Taguieff l’avait pressenti au début des années 2000: un jour, la bombe politique formée par l’alliance entre une certaine vision politique de l’islam et une certaine gauche finirait par exploser en France. «Le fil conducteur, c’est à l’origine la défense du peuple palestinien contre les sionistes, explique le philosophe, directeur de recherche au CNRS et auteur, ces jours-ci, de Macron: miracle ou mirage? (Ed. de L'Observatoire). C’est comme cela que la gauche radicale s’est rapprochée des sympathisants du Hamas ou des Frères musulmans. Tariq Ramadan, sans surprise, était au cœur de l’équation.»

Taguieff publie en 2002 La Nouvelle judéophobie (Ed. Fayard) et articule un terme: l’islamo-gauchisme. «Je dénonçais un noyau dur et une convergence idéologique. Ramadan et ses amis politiques en ont fait un mouvement sur lequel la naïveté n’est plus permise.»

Cette «naïveté» est devenue, ces jours-ci, une arme de guerre politique en France au sein d’une gauche toujours convalescente après sa lourde défaite face au rouleau compresseur Macron. D’un côté: l’ancien premier ministre socialiste Manuel Valls qui, à la tribune de l’Assemblée nationale, a dénoncé l’aveuglement des dirigeants de La France insoumise – Jean-Luc Mélenchon inclus – face à Tariq Ramadan. Molière, jadis, en fit son miel pour mieux dénoncer, à la cour de Versailles devant le très catholique Louis XIV, les faux dévots affairés à instrumentaliser l’Eglise. Tous les cultes, sans exception, et à toutes les époques, ont nourri en leur sein ces personnalités promptes à transformer leur charisme en puissance via leurs mensonges et manipulations.

La différence est qu’aujourd’hui, à l’heure d’Internet et de la diffusion massive de l’information, la naïveté n’est pas excusable. Le devoir incombe à tous, journalistes, hommes politiques, animateurs de télévision, universitaires, ou organisateurs de conférences, d’être prudents dans le choix des orateurs, et dans la distance requise, lorsque survient la question de la religion. Le goût du «bon client», du débatteur habile, de l’orateur doué et provocateur, ne doit plus nous aveugler.

Simultanément, une autre vigilance s’impose, vis-à-vis des sujets empoignés par Tariq Ramadan. Quels que soient les abus commis par ce dernier, les questions qu’il posait à nos sociétés, et l’espoir qu’il représentait pour de nombreux musulmans – en particulier chez les jeunes – ne doivent surtout pas être jetés et foulés aux pieds.

Le propre des tartufes est de se servir de la religion pour leur intérêt propre. Mais affirmer que tous ceux qui les croient sont des coupables, voire des délinquants potentiels, serait une grave erreur à l’heure où le retour de Dieu dans le débat public est juste incontournable.

De l’autre: une nébuleuse d’intellectuels et de personnalités politiques emmenés, entre autres, par le patron de Mediapart Edwy Plenel, auteur en 2014 du best-seller Pour les musulmans (Ed. La découverte) dans lequel il dénonçait un climat anti-islam «digne de l’affaire Dreyfus».