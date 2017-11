Daech, le djihad autrement ?

La perte annoncée de son «califat» en Syrie et en Irak n’y change rien. L’Etat islamique reste capable de frapper et d’inspirer des attentats, y compris aux Etats-Unis. C’est en son nom que Sayfullo Saipov, un Ouzbek de 29 ans, a lancé sa camionnette sur des cyclistes mardi soir, quelques heures avant les rassemblements pour Halloween. «Il apparaît que M. Saipov planifiait ceci depuis plusieurs semaines. […] Il semble avoir suivi à la lettre les instructions que l’EI a publiées sur ses comptes de réseaux sociaux à destination de ses abonnés, indiquant comment mener une telle attaque», a déclaré le chef adjoint de la police de New York, John Miller. Sayfullo Saipov a aussi laissé un message disant que «l’Etat islamique sera[it] éternel». En passe de retourner à la clandestinité sur ses terres historiques, le groupe jihadiste s’est disséminé à travers le monde, de l’Afrique à l’Asie du Sud-Est.

Il n’y a pas de bombardements possibles, comme à Raqqa ou à Mossoul, pas de ligne de front où des soldats pourraient les combattre. Les jihadistes de l’EI n’ont pas de fief en Occident. Mais ils l’attaquent dès qu’ils le peuvent. Depuis la mi-2014, des membres et des sympathisants de Daech ont frappé Bruxelles, Londres, Manchester, Berlin, Paris, Marseille ou Magnanville, en banlieue parisienne.

Ce sont parfois des combattants entraînés de retour de Syrie ou d’Irak, comme ceux qui ont commis les attentats du 13 Novembre à Paris et Saint-Denis. D’autres n’ont jamais rejoint le califat autoproclamé, tel semble-t-il l’auteur de l’attaque de Manhattan. Ils passent à l’acte avec ce qu’ils ont, un couteau, une voiture ou un camion. «Tuez de n’importe quelle manière», incitait Mohammed al-Adnani, ex-porte-parole de l’EI, dès septembre 2014. «La plus petite action que vous pouvez commettre au cœur des pays [ennemis de l’EI] nous est plus chère que la plus grande action que nous pourrions commettre», répétait-il à l’été 2016, avant d’être tué dans une frappe de drones. Ses consignes ont été entendues. Entre juin 2014, date de la proclamation du califat, et février 2017, Daech a commis ou inspiré plus de 140 attentats dans 29 pays, autres que la Syrie ou l’Irak, qui ont tué au moins 2 000 personnes, selon un décompte de CNN.

L’EI n’a rien inventé. Il ne fait qu’appliquer les théories des vétérans d’Al-Qaeda qui préconisaient de s’en prendre sans relâche aux pays occidentaux, surtout par des attaques de petite envergure, pour épuiser les populations et les pousser à se révolter contre les musulmans. S’en suivrait, espéraient-ils, une guerre civile.

Du territoire du califat autoproclamé à l’été 2014, à cheval sur la Syrie et l’Irak, et qui couvrait une superficie comparable à celle du Portugal, il ne reste pas grand-chose, moins de 10 %. Le dernier carré défendu par les jihadistes de part et d’autre de la frontière englobe la province syrienne de Deir el-Zor et la région d’Al-Qaïm, dans la province irakienne d’Al-Anbar. Plusieurs milliers de combattants, locaux et étrangers, sont retranchés dans cette portion de la vallée de l’Euphrate. La plupart se sont repliés dans cette zone après la perte de leurs bastions de Mossoul et plus récemment de Raqqa. L’offensive, lancée la semaine dernière par les forces irakiennes pour reprendre Al-Qaïm et ses environs, doit mettre fin à la présence de l’organisation jihadiste dans le pays où elle est née. Présentée par la coalition internationale comme «le dernier grand combat» contre l’EI, la bataille semble progresser rapidement. Appuyées par l’aviation de la coalition, les forces gouvernementales irakiennes se trouvent à moins de dix kilomètres de la ville de 70 000 habitants située pratiquement sur la frontière avec la Syrie. En face, la ville syrienne de Boukamal est une place forte de l’EI. Surnommée «wilaya de l’abondance» dans l’administration du «califat», cette province riche en pétrole est la cible de deux offensives rivales. Une course est engagée entre d’un côté les forces du régime syrien (appuyées par les Russes et les Iraniens), et de l’autre les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par la coalition antijihadiste. Au lendemain de leur prise de Raqqa, les FDS se sont rapidement emparées du champ pétrolier d’Al-Omar, l’un des plus importants de Syrie. Les combattants de l’EI qui exploitaient le site l’ont pratiquement livré aux FDS avant l’arrivée des troupes du régime syrien. Celui-ci avance petit à petit dans la province de Deir el-Zor, alors que les jihadistes continuent de défendre âprement leurs dernières positions sur l’Euphrate.

La semaine dernière, le gouvernement philippin a assuré avoir repris la ville de Marawi, tombée depuis cinq mois aux mains des jihadistes. Isnilon Hapilon, considéré comme l’«émir» de l’EI en Asie du Sud-Est, a été tué. Une défaite cinglante pour les jihadistes qui cherchent à se positionner dans toute l’Asie. Malgré une série d’attaques à Jakarta en 2016, l’influence de Daech semble contenue en Indonésie. Au Bangladesh, la lourde opération antiterroriste lancée après un attentat sanglant revendiqué par l’EI dans un café de Dacca, en juillet 2016, semble également avoir stoppé la prolifération de cellules jihadistes. Mais la crise des Rohingyas, ces centaines de milliers de musulmans chassés de Birmanie depuis deux mois et parqués dans des camps au Bangladesh, pourrait redonner du souffle à la propagande jihadiste. Bien que les rebelles rohingyas assurent n’avoir aucun lien avec les organisations terroristes, des groupes étrangers tentent de faire de l’Arakan, leur région d’origine, une «nouvelle Palestine» et commencent à recruter en leur nom. «Au Bangladesh ou ailleurs, certains considèrent déjà la cause des Rohingyas comme sacrée. Pour Daech, c’est du pain bénit. Cela tombe en plein dans la théorie du "clash de civilisation"», déplore Didier Chaudet, chercheur à l’Institut français d’études sur l’Asie centrale. En septembre, le ministre de la Défense de Malaisie alertait : «Si nous laissons les Rohingyas dans le désespoir, les pays de la région devront en payer le prix.»

L’Ouzbékistan, d’où serait originaire l’auteur de l’attentat de New York, n’est pas à proprement parler une terre de l’EI. L’organisation n’y dispose pas de fief. Le principal groupe jihadiste du pays, le Mouvement islamique d’Ouzbékistan, a été chassé en 2000 et s’est rallié aux talibans afghans. Mais plusieurs centaines d’Ouzbeks ont rejoint le «califat» en Syrie et en Irak. C’est l’un d’eux, Abdulkadir Masharipov, qui a tué 39 personnes dans une boîte de nuit d’Istanbul le 31 décembre 2016. «La logique de Daech est de se déplacer vers l’Asie centrale, analyse Didier Chaudet. Le désir de viser la Russie, plus faible que les Etats-Unis, et ses alliés post-soviétiques, est de plus en plus fort, comme celui de viser la Chine.»

L’Afghanistan, terre de jihad historique, où Oussama ben Laden s’était réfugié avant les attentats du 11 Septembre, a d’ores et déjà attiré l’EI. L’organisation s’y est installée fin 2014, sous le nom de «province de Khorassan». Elle n’a pas envoyé de cadres mais a bénéficié de ralliements d’ex-talibans, afghans ou pakistanais. Elle a aussi attiré des jeunes, adeptes d’un jihad mondial là où les talibans restent focalisés sur la reprise du pouvoir en Afghanistan. Mais l’EI peine à s’étendre. Il se cantonne aujourd’hui à quelques districts de la province de Nangarhar, à la frontière pakistanaise. Ses membres sont ciblés par l’armée américaine et les forces afghanes. Leur chef, Abou Sayed, a été tué par une frappe américaine en juillet. C’était le troisième à être éliminé en moins d’un an.