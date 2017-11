Barbie voilée, le cadeau idéal pour Noël ?

La dernière poupée est tout sourire, comme l'est souvent son modèle, et arbore la tenue sportive officielle de l'escrimeuse, qui a remporté une médaille de bronze lors des JO, avec toutefois un élément en plus : son hijab, également appelé voile islamique, dissimulant la chevelure de la Barbie. Une première pour la marque créée en 1959. La firme américaine proposera ainsi une Barbie portant un foulard islamique, prenant pour modèle l’escrimeuse olympique Ibtihaj Muhammad. Séduisante entreprise capitaliste qui sait anticiper les besoins du consommateur !

A côté d'elle, dans cette même collection, on compte notamment Gabby Douglas, la gymnaste artistique américaine, première femme noire à avoir remporté à la fois la médaille d'or par équipes et la médaille d'or en individuel lors des Jeux olympiques d'été de 2012, ou encore Ashley Graham, la mannequin grande taille, égérie des podiums.

Acquise à l’idée que le « racisme systémique » et « l’islamophobie d’Etat » sont des prérequis de la vie politique américaine, à l’image de la société des journalistes de Mediapart, notre championne au sourire carnassier a aussi diffusé de nombreux messages sur les « privilèges de naissance des blancs », l’horrible politique israélienne ou l’amour universel que porterait le Coran.

Klaus Barbie, comme il faudrait la surnommer, n’a rien fait pour mériter une telle médiatisation. Athlète de seconde zone, sinon de troisième, elle s’est fait éliminer dès le deuxième tour des épreuves de sabre féminin des derniers Jeux Olympiques d’été de Rio, contre la française Cécilia Berder, son unique fait d’armes individuel consistant à avoir porté un hijab lors de compétitions sportives, quand tant de femmes musulmanes aimeraient pouvoir s’en débarrasser. Symbole de la tolérance et de la diversité de l’Amérique, elle a aussi affirmé « ne pas se sentir en sécurité » en tant que musulmane vivant aux Etats-Unis.

À ce train, faudra-t-il bientôt produire une ligne de GI Joe djihadistes, des Action Man « Ali le Chimique » et des déguisements du Hezbollah pour les garçons de plus de 6 ans ? Après avoir figuré la femme en bimbo décérébrée tout juste bonne à conduire une New Beetle rose bonbon, Mattel en fait une salafiste viscéralement anti-occidentale, médiocre dans sa propre discipline et obsédée par son image. Au fond, peut-être ont-ils trouvé là le plus sûr moyen de détourner les fidèles musulmans d’Allah, les enjoignant à honorer le Veau d’Or.