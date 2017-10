Souverainisme ou souveraineté ?

Qui y a-t-il de commun entre le referendum en Catalogne, le discours d’Emmanuel Macron sur l’Europe, la démission de Florian Philippot du FN, le congrès du parti conservateur britannique, l’issue du conflit sur les chantiers de St Nazaire, la difficile présentation du budget de l’Etat ? Je pourrais peut-être continuer la liste… Ce sont en tout cas les mésaventures de la souveraineté qui ressortent de ces évènements apparemment sans rapport. Mésaventures parce que la souveraineté mal comprise explique largement les voies sans issue dans lesquelles tant de responsables s’égarent.

Le referendum catalan ? L’aspiration à l’indépendance ne justifie pas que l’on s’en prenne à l’unité nationale par des voies inconstitutionnelles-surtout dans un pays où le droit a trop souvent dans l’histoire cédé au coup de force. Sans justifier l’attitude contreproductive du gouvernement madrilène, on peut constater que la souveraineté populaire a bon dos dans cette affaire : le referendum catalan pose moins la question de la démocratie (reposant sur la souveraineté populaire, ici peu manifeste) que celle de l’aspiration scissionniste entretenue par des acteurs parfois violents et souvent porteurs d’un droit du sol d’où le droit du sang n’est jamais très éloigné.

Le souverainisme qui est une revendication d’indépendance ne peut se confondre avec la défense de la souveraineté populaire. Or la confusion tend à s’installer entre les deux qu’il s’agisse de la revendication auto proclamée de tel parti ou mouvement ou de la façon dont la presse distribue à la louche ce qualificatif. Monsieur Philippot est souvent présenté comme « souverainiste », quelque micro parti peut aussi se dire tel : cela montre une bien faible conscience de ce qu’est la souveraineté dans une République comme la nôtre. Le Québec peut être « souverainiste » ; cela veut dire qu’il veut être constitué en Etat souverain. Mais a-t-on réfléchi à ce que peut vouloir dire ce qualificatif appliqué à la situation française ? Alors même que c’est vis-à-vis des positions européennes que l’on décerne des brevets de « souverainisme », cela signifierait que la France, tel le Québec dans un Etat fédéral, revendique son indépendance par rapport à l’Europe. Or nous sommes ici au cœur du sujet. Il ne saurait s’agir pour la France, pays fondateur de la CEE, membre majeur de l’UE, de revendiquer une sorte de scission qui ne met pas en cause l’organisation institutionnelle d’une Union qu’elle a elle-même portée sur les fonts baptismaux. Ce dont il s’agit est d’affirmer le principe démocratique qui devrait présider à l’architecture européenne, celui d’institutions démocratiques fondées sur la volonté populaire et non de revendiquer je ne sais quelle indépendance synonyme de repli sur soi.

C'est l'équivoque de « l'insoumission » qui prône si l'on comprend bien une sorte de désobéissance civique là où les pères fondateurs de la Révolution avaient au contraire substitué une architecture nouvelle. À l'opposé de l'échiquier politique, les déchirements du parti conservateur britannique autour du sens à donner au Brexit témoignent de cette même confusion entre les scissionnistes façon Boris Johnson et ceux qui veulent une reconnaissance suffisante de la souveraineté nationale.