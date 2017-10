Macron sera-t-il un grand Président ?

Le bipartisme apparemment consensuel (sur les traités européens, de 1987 à 1992 et sur les orientations politiques qui en découlent) est cependant miné par la désaffection croissante des citoyens (recherche d’une alternative « citoyenne » et à défaut montée des extrêmes et de l’abstention).



Les deux partis de gouvernement (PS et RPR devenu UMP en 2002) bénéficient tous deux de la « rente institutionnelle » que procure le mode de scrutin majoritaire. « L’effet essuie-glaces » résume la vie politique de 1986 à 2012.



Mais ce système s’érode de l’intérieur quand la désaffection des électeurs l’emporte sur le vote habituel d’allégeance. C’est ainsi que le candidat du PS, Benoît Hamon, ne recueille plus que 6.33% des voix au premier tour des présidentielles de 2017. La percée d’Emmanuel Macron (24% des voix au premier tour) fait tomber dans la trappe le candidat de la droite (20%). Emmanuel Macron réussit à éliminer dès le premier tour les deux partis de gouvernement, ce à quoi j’ose dire que j’avais frayé la voie en 2002.

La candidature de Marine Le Pen au second tour de l’élection de 2017 révèle le véritable rôle du FN, non pas « parti antisystème » mais vrai stabilisateur du système, un peu comme la quille d’un bateau qui l’empêche de chavirer. Emmanuel Macron est élu avec 66 % des voix passant de 8.5 millions de voix au premier tour à 20,7 millions au second (soit 12,2 millions de voix supplémentaires). Les législatives sont marquées par un renouvellement sans précédent (75% des sièges) au bénéfice de LREM, avec cependant une abstention record (51% au premier tour et 57% au second). C’est dire que la désaffection des électeurs qui a entraîné la chute d’un bipartisme en carton-pâte n’a pas encore été surmontée.



Depuis lors, la gauche se trouvant réduite à l’impuissance, d’une part par la profondeur de ses divisions (LFI, PCF, PS rebaptisé « Nouvelle gauche », comme jadis, en 1960, le NPS (nouveau parti socialiste) d’Alain Savary) et d’autre part par son incapacité à offrir une alternative, Emmanuel Macron a entrepris de priver d’air la droite « classique ».



La « course actuelle vers la droite » évoque la « courses à la mer » qui suivit la bataille de la Marne entre l’armée allemande et l’armée française en 1914. Cette séquence n’a qu’un temps, par la force des choses.



La question qui se pose est de savoir si Emmanuel Macron entend se positionner, pour la suite, sur un axe « gauche/droite » ou s’il cherchera à ressusciter la stratégie gaullienne du « rassemblement ». Peut-il y avoir un « moment républicain » que les institutions de la Vème République permettraient d’inscrire dans la durée ?



François Mitterrand a confié jadis : « Après moi, il n’y aura plus de grand président car il y aura l’Europe ».



La suite, jusqu’en 2017, semble lui avoir donné raison.



Mais je doute qu’Emmanuel Macron, tel que je crois le connaître, veuille rester dans l’Histoire comme un « petit président ».



Les institutions de la Vème République ont évolué avec la décentralisation et avec le quinquennat. La décentralisation a créé de nouveaux acteurs. Au paradigme républicain (communes regroupées en intercommunalités de proximité, départements, Etat républicain) les réformes Sarkozy-Hollande tendent à substituer un nouveau paradigme : intercommunalités « contraintes » (leur nombre est passé de 2650 à 1250) – grandes régions, Europe.



Attardons-nous sur les régions. Douze grandes régions plus la Corse. Ces douze régions qui évoquent les grands féodaux d’autrefois (le duc d’Aquitaine, le Comte de Flandre, le roi ou la reine de Bretagne ou de Lorraine, etc…) n’arrivent cependant pas à la cheville de la « généralité de Catalogne » dont on voit jusqu’où peut entraîner la logique d’un micro-nationalisme mortifère.



Nous n’en sommes pas là en France, sauf peut-être pour la Corse où la démission et la lâcheté conjuguées de la droite et de la gauche, à Paris comme sur le terrain, ont conduit à mettre les indépendantistes au pouvoir et à instaurer une « collectivité unique » au mépris de la volonté exprimée par les Corses eux-mêmes, au référendum de 2003.



La décentralisation a créé des foyers utiles d’initiatives mais elle a aussi entraîné un profond affaiblissement de l’Etat. Les préfets n’ont plus de crédits. La politique d’aménagement du territoire est tombée en complète désuétude. Le décrochage des régions du Nord et de l’Est n’est plus compensé, d’où résulte la poussée du FN.



La décentralisation a ainsi ébranlé la cohésion sociale mais non les institutions proprement dites.



Il n’en va pas de même du quinquennat.



Celui-ci a abouti à une sur-présidentialisation et à l’effacement du Parlement. Au prétexte d’éviter les conflits d’intérêt enfin, on a créé à travers le non-cumul, des parlementaires « sans intérêt », parce que sans enracinement dans le pays et sans autre représentativité que celle d’un moment électoral.



C’est pourquoi, je souhaite le rétablissement de la possibilité d’un cumul unique avec un mandat local, tel que je l’avais fait voter par le Parlement en 1999.



Ce qui a relégué le Parlement à un rôle secondaire a cependant une autre origine que les institutions ou les lois internes : c’est le transfert massif de compétences au niveau européen, opéré par l’Acte Unique et le traité de Maastricht et par le droit européen direct et dérivé.



Jacques Delors, en 1992, chiffrait à 80 % de la législation le domaine des lois et règlements « européens ». Il faudrait y ajouter la jurisprudence envahissante de la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne).



J’ai dit « transfert de compétences » mais non de souveraineté, celle-ci étant par définition « inaliénable », tant qu’il existe évidemment un « demos », c’est-à-dire un peuple français.



Le Parlement passe donc une grande partie du temps qu’il consacre à la législation, à transposer mécaniquement les lois et directives européennes (ainsi la garantie de la solvabilité des banques par les déposants eux-mêmes, en cas de faillite bancaire, disposition qui est passée inaperçue du public, telle qu’une lettre à la poste).



Le Parlement n’est plus qu’associé au vote du budget de la nation qui était sa prérogative majeure du fait des Conseils européens (six pack, two pack, etc…) et du traité budgétaire européen de 2012, dit TSCG, négocié sous Monsieur Sarkozy et ratifié sous Monsieur Hollande.



On peut se demander si la Vème République n’a pas changé de nature, dès lors que son appareil institutionnel n’est plus explicitement mis au service de « l’intérêt national », mais essentiellement de la mise en conformité des politiques publiques avec les orientations européennes.



Ce sont les orientations européennes que le Président Macron a promis de changer, en faveur d’une « Europe qui protège » (directive sur les travailleurs détachés, contrôle des investissements extérieurs, etc…).