Le Niger, nouveau point chaud du djihad ?

C’est devenu l’un des points chauds de la grande bataille du Sahel. La région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger, a connu une nouvelle attaque samedi matin. A l’aube, la gendarmerie de la ville d’Ayorou a été prise d’assaut par des combattants arrivés en pick-up et en moto. Treize gendarmes ont été tués. Selon le porte-parole du ministère de la Défense, «une poursuite engagée par les forces terrestres et aériennes a permis de détruire un véhicule des assaillants et ses occupants en territoire malien». Ayorou est situé à 40 kilomètres de la frontière avec le Mali.

Le 4 octobre, des membres des forces spéciales américaines qui circulaient avec des militaires nigériens étaient tombés dans une embuscade dans le village de Tongo Tongo, 100 kilomètres plus à l’ouest. Quatre «bérets verts» et quatre soldats nigériens du Bataillon sécurité et renseignement sont morts dans les affrontements. C’est la première fois depuis le désastre de la bataille de Mogadiscio, en 1993, que plusieurs militaires américains sont tués au combat sur le sol africain. Et dans un pays où la majorité des citoyens des Etats-Unis ignoraient que leur armée était engagée.

Dans une lettre adressée au Congrès en décembre 2016, la Maison Blanche comptabilisait 575 soldats déployés au Niger pour «fournir un appui dans la collecte de renseignements concernant la lutte antiterroriste et faciliter le partage d’informations avec les forces françaises et les autres partenaires régionaux». Leur nombre est passé à 800 aujourd’hui. Le Niger s’est imposé comme le principal hub de l’armée américaine dans le Sahel. Elle y dispose notamment de deux bases de drones, à Niamey et Agadez.

L’attaque du 4 octobre n’a pas été revendiquée. Mais plusieurs mouvements armés, parfois rivaux, sont actifs dans la région de Tillabéri. Parmi les organisations jihadistes, Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin (le «Groupe pour le soutien de l’islam et des musulmans»), une alliance de groupes islamistes ayant prêté allégeance à Al-Qaeda ; et la franchise saharienne de l’Etat islamique, dirigée par Adnane Abou Walid al-Sahraoui. Leurs combattants sont en partie issus du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao), qui occupa la ville malienne de Gao en 2012.

Dans les rangs du Mujao figuraient notamment beaucoup de miliciens peuls du Niger qui avaient rejoint le mouvement jihadiste pour contrer la progression des groupes armés touaregs du Nord, concurrents agressifs dans le domaine de l’élevage. «Depuis de longues années, un conflit oppose des communautés d’éleveurs se déplaçant dans une zone transfrontalière située au nord de la capitale du Niger, Niamey, et au sud de Gao, au Mali. Les uns sont peuls, les autres tamacheq (touaregs), issus notamment de la tribu Daoussahak, écrivait Yvan Guichaoua, chercheur à l’université de Kent, en juin 2016. Le contenu idéologique de l’islam radical séduit sans doute de nombreuses recrues, mais ce n’est pas le facteur dominant. Nul besoin d’aller chercher des experts en radicalisation pour expliquer le basculement de certains jeunes vers l’aventure jihadiste. Dans cette partie du monde, le "terrorisme" commence avec un vol de bétail et des autorités locales qui n’ont pas su ou voulu y mettre fin.»