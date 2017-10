La fin de Daech ?

La ville de Raqqa est tombée, et avec elle les rêves des djihadistes de l’Etat islamique. Mais sur le terrain, rien n’est résolu.

Les derniers combats auraient eu lieu dans le stade municipal, où quelques dizaines de combattants étrangers, que n’avaient pas réussi à amadouer les négociations, s’étaient retranchés. Mardi, selon les déclarations des assaillants, c’en était fini: Raqqa, la «capitale» syrienne de l’organisation Etat islamique (EI) est finalement tombée.

Autrefois, le califat abbasside avait régné sur cette ville durant près de huit siècles. Le califat de l’Etat islamique, lui, aura été plus court: c’est en 2014 que l’EI, né en Irak, s’était emparé de la cité de l’Euphrate, aidé par la guerre qui faisait déjà rage en Syrie. Après la récente chute de Mossoul, en Irak, les djihadistes de l’EI perdent la dernière grande ville en leur possession. L’EI, c’est fini. Du moins sous sa forme territoriale actuelle, qui l’a rendu célèbre et qui a attiré à lui des dizaines de milliers de djihadistes venus du monde entier.

Les photos montraient mardi la joie et l’émotion des conquérants. Si la bataille de la ville elle même a pris quatre mois, menée par les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par la coalition internationale, voilà en réalité près d’un an que le premier assaut avait été lancé pour encercler Raqqa et la séparer du reste du «califat». Les FDS? Au moins 30 000 hommes, lourdement équipés par les Etats-Unis, incarnés pour une écrasante majorité par des combattants kurdes, auxquels Washington s’est employé à adjoindre des tribus arabes sunnites locales.

Les mêmes photos disaient aussi le difficile équilibre de l’exercice: dans cette ville à majorité arabe, qui est très loin des territoires revendiqués par les Kurdes, elles mettaient en évidence des combattants kurdes venus de Turquie pour prêter main-forte à leurs collègues syriens. Entre deux drapeaux des SDF flottait ainsi sur le champ de ruines le portrait souriant d’Abdullah Ocalan, le chef des Kurdes de Turquie du PKK, une organisation considérée… comme un mouvement terroriste par les Etats-Unis.