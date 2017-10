L'Arabie Saoudite change-t-elle d'allié ?

Une « visite historique », un événement « emblématique » selon l'agence Sputnik news : ces formules reviennent, dans les chancelleries et les salles de rédaction pour qualifier la visite à Moscou du monarque d’Arabie Saoudite du 4 au 6 octobre 2017.

La rencontre entre le président Poutine et le monarque saoudien présente des enjeux évidents : c’est la première visite de ce type en Russie, la Fédération et le Royaume sont opposés en Syrie depuis plusieurs années ; enfin et surtout, l’Arabie Saoudite est l’alliée structurelle des États-Unis dans la région.

Cette visite peut-elle remettre en cause la solidarité entre États-Unis et Arabie saoudite ?

Avec la conclusion du Pacte du Quincy le 14 février 1945, alliance qui soude durablement les États-Unis et le jeune royaume pétrolier, l’Arabie saoudite se range dans le camp opposé à celui de l’URSS. De fait, avant même le déclenchement de la Guerre froide, l’Arabie saoudite est devenue un des piliers de la politique moyen-orientale des États-Unis.

La confrontation est alors assez dure au Yémen du Sud, soutenu par l'URSS, et en Afghanistan où les djihadistes sont financés par le royaume des Saoud. Une éclaircie passagère apparaît après la réunification des deux Yémen, en 1990, et la fin de l’URSS, en 1991. Mais, dès 1994, la Russie soupçonne le royaume de soutenir les mouvements séparatistes tchétchènes sur son sol.

Après la fin de la deuxième Guerre de Tchétchénie, en 2000, les deux États se rapprochent sur les questions d’exportation de pétrole. Cette nouvelle embellie culmine dans la visite du président Poutine en Arabie saoudite, en février 2007. Néanmoins, une nouvelle fois, le rapprochement russo-saoudien s’interrompt au début de la décennie 2010 en raison des printemps arabes.

Alors que Moscou considère ces derniers comme des facteurs de déstabilisation de ses alliés traditionnels en Syrie et en Libye, l’Arabie saoudite finance certains mouvements d’opposition aux régimes Al Hassad et Kadhafi, comme le Conseil militaire révolutionnaire, dirigé par le colonel syrien Abdel Jabbar al-Oqaidi.

Aujourd’hui, la visite royale à Moscou confirme que les relations diplomatiques entrent, une nouvelle fois, dans une période de « dégel ».

Rien ne peut cependant séparer davantage les positions russes et saoudiennes que les conflits en Syrie et au Yémen.

Vladimir Poutine a tâché de faire oublier le conflit ukrainien en amenant ses forces lutter en Syrie. Il est parvenu à s’imposer comme l’homme fort de la situation. Cette intervention comportait autant un volet interne, lié par exemple à la lutte contre le djihadisme importé en Russie, qu’un volet externe de soutien à un Etat considéré comme un allié. En face, l’Arabie saoudite a soutenu les groupes insurgés sunnites.

Au Yémen, le royaume est intervenu dans la guerre civile aux côtés des forces sunnites fidèles à l’ex-président Ali Abdallah Saleh contre les Houtis chiites (soutenus par les Iraniens) afin de les forcer à quitter le pouvoir.

Dans cette guerre, la Russie s’est abstenue de prendre des positions trop tranchées afin de se positionner en situation d’arbitre, pouvant même imaginer à terme implanter une base navale au Yémen.

Pourtant, la visite du roi Salman ne constitue pas un ralliement saoudien aux positions russes, ni même un retournement d’alliance, en dépit des différends sur ces deux conflits. En accueillant le roi Salman, Vladimir Poutine montre que la Russie peut travailler avec tout le monde au Moyen-Orient, tandis que l’Arabie saoudite semble entériner le fait que l’alliance américaine n’est plus une garantie ultime de ses intérêts, et ce, depuis l'ère Obama.

Ce déplacement témoigne également d’une volonté de freiner la percée iranienne aussi bien sur le plan régional qu'international. En effet, Téhéran compte sur le soutien du Kremlin face à l’hostilité affichée de l’administration Trump. L’Arabie saoudite espère ainsi obtenir de la Russie qu’elle limitera son appui à l’Iran. Le royaume vise à faire évacuer les milices iraniennes de Syrie, à dissuader durablement leur soutien aux Houthis et à s’assurer que la République islamique ne sortira pas revigorée du conflit syrien.

Dans le domaine des hydrocarbures, Russie et Arabie sont aujourd’hui alliés après avoir été rivales notamment auprès de la Chine. Cela n’a pas toujours été le cas.

À la fin de la décennie 2000, les deux pays avaient des stratégies opposées. D’un côté, la Russie, qui n’est pas membre de l’Organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP), développait des volumes d’exportation de pétrole et gagnait des parts de marchés pour reconstituer ses réserves financières après la crise de 2008, quitte à contribuer à la baisse des cours. De son côté, l’Arabie saoudite, au sein de l’OPEP, essayait de remédier à cette baisse des cours. Les deux plus grands producteurs et exportateurs de pétrole du monde ont ainsi développé des stratégies inverses.

Tout change en 2014 avec l’annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass, la baisse des cours mondiaux des hydrocarbures et les sanctions économiques occidentales contre la Russie.

Entrée en récession, confrontée à une crise de change, l’économie russe a besoin de devises et de capitaux pour combler ses lacunes en investissements. En conséquence, dans le format OPEP+ (autrement dit en accord avec la Russie sans adhésion à l’OPEP), les deux pays s’accordent sur une réduction des volumes de production mondiale à 1,8 million de barils par jour à partir du 1ᵉʳ janvier 2017.

À l’heure actuelle, sur le plan énergétique, l’objectif de la visite royale à Moscou est de préparer la prochaine réunion du format OPEP+ qui a lieu à Vienne en novembre pour reconduire la réduction de la production de pétrole au-delà de l’échéance prévue en mars 2018.