Daech: de nouvelles vocations ?

Après le drapeau noir posé sur le ciel syrien, il y a malheureusement fort à parier que ce soit notre ciel qui s'assombrisse un peu plus encore pour nous dans les mois à venir. Car depuis la chute de Rakka, la capitale auto-proclamée de l'Etat islamique le 18 octobre dernier, il y a fort à parier que dans la tête de milliers de jeunes musulmans à la dérive, un fort sentiment de frustration et de déception se soit emparé de leur esprit. Pire: l'Etat islamique qui a survécu plus que vécu trois ans pourrait basculer dans le registre des grands mythes du monde arabo musulman qui a tenté de ressusciter. Quels que soient les moyens, quelle que soit la durée. Et une fois encore, c'est l'Occident qui aurait donc vaincu et humilié ce nouveau monde renaissance déjà périmé. De quoi donc déclencher de nouvelles vocations et renforcer le développement d'une armée des ombres. Pourquoi?

Car une idéologie ne meurt jamais. Elle se diffuse de manière insidieuse et ne peut être arrêtée. Cela se saurait si l'on était venu à bout de l'idéologie communiste malgré les drames, de l'idéologie néo libérale malgré les drames, de l'idéologie post 11 septembre 2001 et qui sème encore la terreur dans le monde: celle de l'islamisme violent et du salafisme. Le projet de Califat sur la Syrie et l'Irak n'était pas un projet nihiliste. C'était un projet effroyable mais c'était un projet dans le monde arabe.

Car l'armée du "Levant" n'est pas prête de se coucher et pourrait venir gonfler les rangs des cellules dormantes partout dans le monde. N'oublions pas que depuis 2011, ce ne sont pas moins de 42 000 étrangers qui sont partis rejoindre les rangs de Daech pour combattre dans ses rangs. Le RAN (Radicalisation Awareness Network), réseau européen de vigilance à l'égard de la radicalisation évoque le retour potentiel d'environ 3000 djihadistes en Europe. Jamais une armée aussi vite constituée n'a attiré autant d'individus suffisamment convaincus et endoctrinés pour donner leur vie pour elle. Elle les a attirés, formés, non seulement à semer la mort sur la terre de Chams, mais également pour une partie formée de manière paramilitaire à venir semer la mort en Europe et plus largement en Occident.

Car les "returnees" sont nombreux et tous sont loin de regretter et de faire partie des déçus du Daechisme. A eux tout seuls, près de 5 000 combattants venus d'Europe toute entière se sont rendus aux côtés de l'Etat islamique pour combattre l'armée de Bachar Al Assad et ses alliés. Entre 1200 et 3000 de ces djihadistes sont sur le point de rentrer, déjà en route, où déjà interceptés dans leur pays d'origine depuis le début de l'effondrement de Daech. Quand on sait ce qu'un djihadiste téméraire, aguerri, formé aux armes, et prêt à mourir en martyr, peut provoquer comme morts, il y a de quoi être très inquiet. Et que l'on voit la "rentabilité" des attentats de Paris, Bruxelles, Nice, Manchester, Barcelone mais aussi Damas, Kaboul, ou Mogadiscio. De plus, on estime à 1 sur 10 le nombre de djihadistes qui passeront à travers les mailles des autorités et qui viendront gonfler probablement les rangs des cellules dormantes. Cela signifie que l'on risque bien de voir germer une armée de l'ombre, emmenée par des vétérans de Daech, au cœur même de nos sociétés, de quoi nous inquiéter pour plusieurs années : risque d'attentats, implosion de la cohésion sociale, polarisation de nos sociétés et montées des tensions communautaires et religieuses radicalisées.

Car nous ne savons pas ce que nous allons concrètement faire de ces djihadistes sur le retour à part les interpeller, les incarcérer, leur faire un procès. La resocialisation de ces individus, à supposer qu'on le veuille et qu'on y croit, n'en est même pas à ses balbutiements. Et les femmes ? Et surtout les enfants, ces fameux 460 mineurs qui ont peut être et probablement déjà assassiné dans leur jeune vie ?