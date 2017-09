Turquie-Russie: les relations se réchauffent-elles ?

Le président russe Vladimir Poutine se rend, jeudi 28 septembre, en Turquie pour des discussions avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. La Syrie, l’Irak et un contrat d’armement qui inquiète l’Occident seront au menu.

Cette visite d’un jour survient sur fond de réchauffement des relations entre Ankara et Moscou depuis 2016, après une grave crise diplomatique provoquée par la destruction, en novembre 2015, d’un bombardier russe par la chasse turque à la frontière syrienne.

La Turquie et la Russie, qui soutiennent des camps opposés en Syrie, ont notamment mis leurs divergences de côté au cours des derniers mois pour tenter de parvenir à un règlement mettant fin au conflit syrien qui a fait des centaines de milliers de morts depuis 2011. Le soutien militaire apporté par la Russie à partir de l'automne 2015 aux forces du président syrien Bachar el-Assad a contribué à inverser la tendance en faveur de ce dernier dans ce conflit issu de la révolte contre le régime en 2011. La Turquie est en revanche hostile à Bachar el-Assad sans soutenir pour autant toutes les composantes d'une rébellion aux multiples visages.

Vladimir Poutine a déclaré que lui-même et Recep Tayyip Erdogan avaient confirmé leur attachement à l'instauration de quatre "zones de désescalade" à travers la Syrie, notamment dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, où vivent environ deux millions de personnes et qui est en grande partie contrôlée par l'ancienne émanation syrienne d'al-Qaïda.

Moscou et Téhéran, alliés du régime de Damas, et Ankara, qui soutient les rebelles, ont annoncé le 15 septembre à Astana un accord pour déployer ensemble des forces de maintien de l’ordre dans la zone de désescalade d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, et dans « certaines parties » des régions de Lattaquié, Hama et Alep.

Selon le Kremlin, M. Poutine a insisté, lors d’un entretien téléphonique avec M. Erdogan lundi, sur le fait que la mise en œuvre des « zones de désescalade » en Syrie était susceptible d’ouvrir la voie à un règlement politique du conflit.