Moscou et la diplomatie du béton ?

La réaction japonaise est très prudente. «Il faut clarifier sa validité économique», a dit du projet le ministre japonais de l’Economie, Hiroshige Seko, ajoutant que «pour la réalisation de projets de grande envergure, il faut approfondir la confiance mutuelle entre les peuples des deux pays». Tokyo conditionne la signature d’un accord de paix à la restitution de quatre îles de l’archipel des Kouriles, prises par Joseph Staline dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Pour Vladimir Poutine, connu pour sa propension à étendre le territoire russe, pas question de toucher à la souveraineté. La diplomatie russe se limite à des carottes tendues aux milieux d’affaires.

Le lien routier et ferroviaire vers le continent est le dernier avatar de cette diplomatie du béton. Le représentant spécial du président russe pour le district de l’Extrême-Orient russe, Iouri Troutnev, a indiqué au quotidien Vedomosti que la décision était quasiment prise de construire le pont. Ce qui reste encore peu clair, c’est qui va payer l’addition. Vladimir Poutine n’a pas rechigné à dépenser 3,7 milliards de francs pour un pont reliant la Russie à la Crimée, annexée en 2014. La construction de l’ouvrage de 19 km, qui sera achevé en 2019, a été confiée au milliardaire Arkady Rotenberg, un ami d’enfance du président.