Les ingénieurs de Pyongyang ont-ils été sous-estimés ?

Mais une chose est sûre: d’autres pays avant la Corée du Nord, et notamment le Pakistan, avaient décidé de la même manière de «griller les étapes» pour aller droit au but. Bien que qualifié de «régime ermite», la Corée du Nord n’a pas lésiné à l’heure déployer ses agents et ses espions afin de bénéficier de l’expérience acquise par les autres moutons noirs du Traité de prolifération nucléaire, un traité que Pyongyang a d’ailleurs dénoncé au début des années 2000.

Des essais qui auraient d’autant plus facilement trompé son monde qu’ils se sont déroulés très profondément à l’intérieur des tunnels creusés dans les montagnes, rendant plus difficile encore l’évaluation de leur portée réelle. C’est cette circonstance, notent aujourd’hui les spécialistes, qui rend encore aléatoire l’appréciation exacte du dernier essai. Bombe thermonucléaire? Bombe à fission «améliorée»? Il faudra attendre de recueillir d’autres données.

Sautant la case d’une méga-bombe «traditionnelle», les ingénieurs du Nord auraient directement testé des engins miniaturisés, moins gourmands en plutonium et plus faciles à placer directement, demain, sur un éventuel missile. Les résultats, a priori décevants, des premiers essais, en termes d’énergie dégagée, «n’étaient pas le fruit de l’incompétence mais de l’ambition», résume Jeffrey Lewis.

Il fut un temps où tout cela faisait presque rire. Un leader nord-coréen jovial dans une salle de contrôle d’un autre âge, qui paraît être faite en carton-pâte; un Kim Jong-un l’air pénétré, semblant souhaiter bonne chance à un missile à longue portée avant son lancement, en février dernier… Désormais, plus personne ne rit. Dimanche, Pyongyang procédait à son dernier essai atomique en date, de loin le plus puissant si l’on en croit la violence des secousses mesurées.

Le résultat, par ricochet, de l’effondrement de l’Union soviétique, puis de l’accroissement de la tension, plus récent, entre la Russie et l’Ukraine? Selon un autre expert américain, Michael Elleman, du International Institute for Strategic Studies, le moteur de ces derniers missiles lancés avec succès par Pyongyang – dont celui qui a survolé récemment le Japon – ressemblent comme deux gouttes d’eau à ceux qui ont été fabriqués à Dnipro, en Ukraine, dans une base qui était autrefois la fierté du régime communiste et qui en est aujourd’hui réduite à fabriquer des tracteurs et des trolleybus.

«Franchement, la vitesse à laquelle ils ont été capables d’atteindre ce niveau nous a surpris, autant aux Etats-Unis que dans le reste du monde», commentait à la télévision américaine l’ancien directeur de la CIA Leon Panetta.

Une double progression à marches forcées qui serait donc passée inaperçue à cause de la profondeur des montagnes nord coréennes mais aussi de l’explosion du marché noir après la fin de l’Union soviétique. Une explication qui, de fait, laisse le mystère presque entier. Alors que la RDPC est soumise à des sanctions internationales de plus en plus fortes, combien d’autres complicités ont-elles été nécessaires pour acheminer tout cet encombrant matériel jusqu’à bon port? Les Etats-Unis, pour le moins, avaient alors la tête ailleurs.