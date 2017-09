L'Arabie Saoudite, nouvelle destination touristique ?

Alors qu'a débuté ce mercredi le pèlerinage à La Mecque, le royaume cherche également àndévelopper le tourisme non religieux pour sortir de sa dépendance au pétrole.

C'est l'autre rente de l'Arabie saoudite. Environ 2 millions de personnes sont attendues à partir de ce mercredi dans le royaume wahhabite pour le traditionnel pèlerinage à la Mecque, qui constitue l'un des cinq piliers de l'islam. S'il en a la capacité physique et financière, chaque musulman est tenu de se rendre au moins une fois dans sa vie dans la ville sainte, où les Bédouins procédaient à des rituels religieux avant même la prédication du prophète Mahomet au VIIe siècle.

L'Arabie saoudite a accueilli environ 8millions de touristes l'année dernière, essentiellement dans le cadre de ce pèlerinage. L'activité touristique représente 3,3 % du PIB et emploie directement 603.500 personnes, selon une étude de World Travel and Tourism Council.

Mais alors que les cours de l'or noir continuent à stagner à environ 50 dollars, ralentissant l'économie et creusant les déficits, le royaume ultra-conservateur veut passer à la vitesse supérieure. Soucieux de diversifier l'économie saoudienne dans le cadre du programme « Vision 2030 » , le prince Mohammed ben Salmane ambitionne d'attirer 30 millions de touristes en 2030.

Pour atteindre cet objectif, le nouvel homme fort du pays compte céder 5 % des parts du joyau pétrolier du royaume, Saudi Aramco, évalué à 2.000 milliards de dollars. De quoi lancer de nouveaux investissements.

Un projet ferroviaire qui prévoie de relier les principales villes du pays (la Mecque, Medine, Jeddah etc) est déjà sur les rails. La ville de la Mecque, où se trouve la célèbre pierre noire (Kaaba) autour de laquelle se recueillent les pèlerins, a également vu son complexe hôtelier grandir à toute vitesse ces dernières années.

Mais l'Arabie saoudite ne veut plus se contenter du tourisme religieux. En août, le gouvernement a annoncé vouloir transformer une cinquantaine d'îles de la mer Rouge en station balnéaire de luxe. Ce domaine s'étendra sur 34.000 km2, une surface supérieure à celle de la Belgique ! L'Arabie saoudite a annoncé le lancement d'un projet touristique d'envergure consistant à transformer une cinquantaine d'îles de la mer Rouge en station balnéaire de luxe. Comment développer le tourisme sans déroger aux interdits très stricts imposés par l’islam wahhabite ? Le gouvernement saoudien a trouvé. Il veut transformer une cinquantaine d’îlots isolés de la mer Rouge en zone touristique de luxe.

Sur le papier, le projet paraît délirant. Mais après tout, dans les pays du Golfe gorgés de pétrole, les projets les plus fous peuvent aboutir. Dubaï a bien construit le gratte-ciel le plus haut du monde (828 m) et les résidences de luxe sur des îles artificielles en forme de palmier. Cette fois, c’est l’Arabie saoudite qui sort de ses cartons un projet touristique de luxe sur une zone grande comme… la Bretagne.

L’idée, urbaniser une cinquantaine d’îlots isolés de la mer Rouge, répartis le long de 150 km de la côte ouest du pays, entre Umm Lajj et al-Wajh. La première phase du projet prévoit la construction, à partir de 2019, d’un aéroport, d’hôtels et de résidences 5 étoiles. Les premiers touristes sont attendus dans cinq ans.

Les promoteurs vantent la beauté du site, ses récifs coralliens, ses anciens volcans et une réserve naturelle habitée par des espèces sauvages rares comme les léopards arabes et les faucons. Sans oublier la proximité, en face sur le continent des ruines de l’antique cité nabatéenne de Madain Saleh.

La station s'étendra sur 180 kilomètres, de la localité d'Amlaj à la ville d'Al-Wajh, sur la côte nord-ouest de l'Arabie saoudite, selon l'agence officielle SPA. Pas d’estimation du coût pour le moment. Mais le pilote du projet, le fonds public d’investissement, qui dépend du gouvernement, a les poches pleines. Surtout il a l’aval du prince héritier Mohamed ben Salmane, 31 ans, l’étoile montante du pays. Fils du vieux roi Salmane, celui qu’on surnomme MBS prend peu à peu le contrôle du pays. Ministre de la Défense, il supervise la guerre que l’Arabie mène au Yémen voisin contre les rebelles chiites. Président du Conseil des affaires économiques et du développement, il a fait sensation l’an dernier avec son plan baptisé Vision 2030. Il a l’ambition, rien moins que de sortir l’Arabie de sa dépendance au pétrole, qui représente plus de la moitié du PIB.

Vision 2030 veut réduire la part d’un secteur public pléthorique, développer l’industrie et, donc, le tourisme. Après tout, l’Arabie saoudite ne possède-t-elle pas des centaines de kilomètres de côtes vierges et un climat idéal, au moins en hiver pour attirer une large clientèle occidentale et asiatique ?

La vidéo de présentation du projet est édifiante : « Cette exquise destination touristique de luxe, avec des îles, de la nature et de la culture, doit établir une nouvelle norme pour le développement durable mondial et positionner le Royaume sur la carte du tourisme mondial. » Rien que ça ! Le gouvernement espère attirer 1 million de visiteurs par an d’ici 2035. Le projet doit créer jusqu’à 35 000 emplois et générer l’équivalent de 4 milliards d’euros par an. Mais il y a un gros souci. Comment faire venir des touristes dans un pays où l’islam fondamentaliste wahhabite est religion d’État, où l’alcool, les discothèques, les cinémas sont interdits, où les femmes musulmanes sont obligées de se voiler et les étrangères tenues de porter l’abaya, une longue robe couvrante ? Justement, le projet de zone touristique sur des îles permet de résoudre cette contradiction. Isolée, la zone devrait bénéficier d’un statut de semi-autonomie, avec une facilité d’accès notamment pour les visas, très difficiles à obtenir aujourd’hui. Et on peut facilement imaginer qu’on pourra y danser, s’y baigner, y boire de l’alcool, même sans modération. Sans que les idéologues de l’islam wahhabite y trouvent à redire…

Les premiers investissements seront assurés par un fonds public saoudien avant l'ouverture du projet à des partenaires internationaux.

Les travaux de la première phase seront lancés au troisième trimestre de 2019, toujours selon SPA. Ils permettront d'agrandir un aéroport local et de construire des hôtels et des résidences de luxe. La fin des travaux de cette première phase est prévue pour le troisième trimestre de 2022.