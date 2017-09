L'après Daech est-il en train de naître ?

"Beaucoup s'attendent à ce que Daech, en désespoir de cause, retourne à un statut de simple force insurrectionnelle, comme Al-Qaida l'avait fait en Irak après sa déroute face aux milices sunnites d'Anbar en 2007", écrit l'expert du Moyen-Orient. "Mais il est probable qu'une partie de ses combattants chercheront à se rapprocher de la franchise syrienne liée à Al-Qaida, Hayat Tahrir al-Cham."

Émanation de feu le Front Al-Nosra, l'ex-organisation rivale de Daech en Syrie étroitement liée à Al-Qaida, Hayat Tahrir al-Cham ("Organisation de Libération du Levant") est née le 28 janvier dernier à Idlib (nord-ouest de la Syrie) dans la foulée de l'évacuation d'Alep. Elle est le résultat de la fusion de cinq groupes rebelles islamistes, dont les héritiers d'Al-Nosra et du Front Ansar Dine. Une nouvelle "marque" qui représente la dernière chance de la rébellion anti-Assad et le noyautage définitif de l'Armée syrienne libre par les salafistes : dans les mois qui ont suivi sa création, Hetech, qui domine la zone entre Alep et Hama le long de la frontière turque, a multiplié les ralliements, dont la frange la plus radicale du mouvement rival Ahrar al-Cham. Fin juillet, ces derniers ont dû abandonner le terrain.

"C’est assez classique : quand un mouvement accède aux ressources et aux levées de fonds, il prend le dessus", explique à "l'Obs" le chercheur en géopolitique Frédéric Pichon, spécialiste de la Syrie. "Al-Nosra s’est toujours montré prudent, a tergiversé dans ses rapports avec Daech et l’Occident, qu'il n'a jamais appelé à frapper. Rappelons que la chute d’Idlib, au printemps 2015, avait été facilitée par un accord tacite entre Arabie saoudite, Qatar et Turquie."

En six mois, HTS a réussi à redresser une rébellion islamiste démoralisée par la chute d'Alep-Est. Dès février, la nouvelle coalition salafiste mène des opérations spectaculaires à Deraa et à Homs. Le 11 mars, deux kamikazes se font exploser dans le centre de Damas, la capitale, tuant des dizaines de pèlerins chiites. Parallèlement, Hetech coordonne des offensives armées, non seulement à Hama mais aussi à Damas-Est, qu'il met en scène via son agence de propagande, baptisée Ebaa News.

Le 22 août, HTS annonce sa prise de contrôle sur tous les comités locaux de la "zone libérée". Cela implique une domination des services publics et notamment de la distribution des ressources humanitaires envoyées par la Turquie, désireuse d'éviter d'un afflux massif de réfugiés à sa frontière. A ce jour, le groupe compterait près de 30.000 membres, dont deux-tiers dans la province d'Idlib, selon un article de Fabrice Balanche, géographe spécialiste du Moyen-Orient pour le "Washington Institute". Une zone de 2 millions d'habitants qui risque de devenir la nouvelle "usine à djihadistes" de la Syrie, prévient-il.

Co-dirigé par l'ex-fondateur d'Al-Nosra Abou Mohammed al-Joulani (lui-même ancien de Daech) et l'ex-chef d'Ahrar al-Sham Abou Jaber, Hetech n'en reste pas moins une nébuleuse hétéroclite. Parmi les groupes qui la composent, une faction inquiète particulièrement Pékin : le Parti islamiste du Turkestan (PIT), des combattants ouïghours, musulmans et turcophones venus de l'ouest de la Chine, qui tentaient déjà de briser le siège d'Alep fin 2016 sous le regard complaisant d'Ankara. Leur but : établir un grand califat turcophone en Asie centrale.