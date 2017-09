Deir Ez-Zor : une victoire russe ?

Ils ont le doigt sur la détente et le regard fixé sur l'immensité du désert. À tout moment, les djihadistes peuvent ouvrir le feu sur leur passage. C'est un voyage sous haute tension, les hélicoptères de l'armée russe volent à plus de 200 km/h.

Direction le nord-est de la Syrie, la ville de Deir Ez-Zor sort tout juste d'un véritable enfer. "On a cru mourir 100 fois par jour, mais grâce à Dieu, grâce à l'armée russe qui est venue à notre secours et grâce à Bachar al-Assad, nous sommes toujours vivants", lance un habitant.

Trois années de siège et de privation. C'est par la voie des airs que la ville était ravitaillée. À l'hôpital, avec les moyens du bord et sans électricité, les équipes font ce qu'elles peuvent pour soigner les blessés. Il en arrive une vingtaine par jour.

Inlassablement, l'armée russe poursuit son pilonnage de l'opposition djihadiste. La libération de la ville de Deir Ez-Zor est un tournant dans la guerre. Bientôt, ce sont les combattants de l'État islamique qui vont, à leur tour, se retrouver encerclés dans les dernières poches qu'ils contrôlent encore.

Les combattants de l'Etat islamique sont pris entre deux feux dans la vallée de l'Euphrate. L'armée syrienne et ses alliés se sont emparés dimanche d'Al Djafra, une banlieue de la ville de Deir Ezzor dans l'est de la Syrie, apprend-on de source militaire. Damas resserre ainsi l'étau autour du groupe Etat islamique.

L'armée syrienne, appuyée par les bombardements russes et des milices soutenues par l'Iran, a lancé ce mois-ci une offensive sur la ville de Deir Ezzor, où ses forces sont assiégées depuis trois ans par l'EI. La province pétrolière de Deir Ezzor, frontalière de l'Irak, est le dernier grand bastion de l'EI en Syrie, alors que sa «capitale», Raqqa, est en voie d'être reprise.

Après la prise de contrôle d'Al Djafra, l'armée syrienne a réussi à couper la principale ligne d'approvisionnement de l'EI dans la ville, selon l'agence de presse russe RIA. Djafra est situé sur la rive ouest de l'Euphrate. Les combattants de l'Etat islamique ne peuvent s'échapper qu'en traversant le fleuve vers l'est et en fuyant soit vers le désert ou vers Al Boukamal et Al Mayadin, souligne-t-on.

Al Mayadin et Al Boukamal se situent au sud-est de Deir Ezzor en aval de l'Euphrate, en direction de l'Irak. Al Boukamal, situé à la frontière irakienne, fait face à al Kaïm en Irak, elle aussi tenue par l'EI. Des offensives sont en cours pour chasser l'Etat islamique des villes de la vallée de l'Euphrate qui restent sous le contrôle de l'EI.