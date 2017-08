Préparée depuis un moment, l’offensive visant à libérer Tal Afar, dernier bastion de Daech à la frontière syrienne, anéantira les terroristes en Irak et lèvera le voile sur de nombreux secrets de cette organisation, a relaté à Sputnik le chef du centre de recherche «Madarek» Mazhar al-Saadi.

Alors que les autorités irakiennes ont déjà annoncé une opération militaire à Tal Afar, dernier bastion des djihadistes de Daech à la frontière syrienne, le chef du centre de recherche «Madarek» Mazhar al-Saadi est revenu pour Sputnik sur cette offensive en évoquant les attentes liées à cette opération.

«Le commandant en chef a hâte de mener cette opération qui anéantira les terroristes de Daech et dévoilera leurs nombreux secrets», a-t-il ainsi déclaré soulignant que la libération de Tal Afar aidera également à savoir quels pays accordaient un soutien financier à cette organisation terroriste.

Dans le même temps, l'expert a expliqué les raisons du retard pris par cette opération préparée depuis longtemps par les autorités irakiennes.

«Premièrement, il y a une ingérence extérieure. Les services de renseignement de nombreux pays travaillent à Tal Afar et mènent une politique qui ne coïncide pas toujours avec les intérêts du gouvernement irakien. […] Et puis, deuxièmement, l'armée irakienne avait besoin de temps pour recouvrer ses forces et évaluer les pertes consécutives à la libération de Mossoul», a-t-il relaté ajoutant que la situation à Mossoul était semblable à celle à Tal Afar et qu'ainsi l'armée pourrait libérer la ville avec moins de dommages.

L'assaut contre la ville de Tal Afar, située à 50 kilomètres à l'ouest de Mossoul, a été préparé de longue date. Le 15 août, les autorités irakiennes ont annoncé le lancement de frappes aériennes sur les positions de Daech à Tal Afar afin de détruire ses lignes de défense.

Après la libération de Mossoul, Tal Afar reste le dernier bastion important de Daech à la frontière syrienne. La ville est essentiellement peuplée de Turkmènes irakiens de confession sunnite. Selon les autorités, la plupart des habitants ont quitté leur foyer.

Les forces irakiennes ont lancé l’offensive sur cette ville qui compterait encore près de 50 000 habitants. C’est l’un des derniers fiefs de l’organisation en Irak et un point de passage vers la Syrie. Tal Afar compte parmi les derniers bastions de Daech en Irak depuis qu’en juillet, les forces armées ont repris le contrôle de Mossoul après neuf mois de bataille. À l’époque où l’organisation, aujourd’hui en déroute dans le pays, y était au faîte de sa puissance, elle utilisait la ville comme un point de passage entre la Syrie voisine, dont la frontière est située à 150 km à l’ouest, et Mossoul, à 70 km à l’est, pour l’acheminement d’hommes et d’armes notamment.

Daech, qui a pris le contrôle de Tal Afar en juin 2014, y compterait aujourd’hui entre 1 400 et 1 600 combattants. Ceux-ci ont creusé des tunnels autour des 26 quartiers de la ville, d’après le brigadier général Yahya Rasool, cité par le quotidien The New York Times. Pour se défendre, ils devraient appliquer la même stratégie qu’à Mossoul en utilisant des engins explosifs improvisés, des voitures piégées et des mitrailleuses légères.