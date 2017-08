Ruto, future victime de l'élection du 8 août ?

La résidence du vice-président kényan, William Ruto, près d’Eldoret (ouest), a été la cible d’une attaque, samedi 29 juillet, à quelques jours d’élections générales qui s’annoncent serrées et tendues. Un nombre inconnu d’hommes armés ont alors grièvement blessé un policier chargé de la sécurité et pénétré dans la propriété, ont indiqué des sources sécuritaires à l’AFP. Le siège, qui a duré vingt heures et au cours duquel un policier a été tué et un autre blessé, a pris fin dimanche matin lorsque les forces spéciales ont tué l’assaillant.

Samedi, le chef de la police du Kenya, Joseph Boinnet, avait affirmé que l’attaque – dont les motivations sont pour l’heure inconnues – avait commencé samedi, à la mi-journée, quand un agresseur armé d’une machette avait poignardé un policier chargé de la sécurité de la résidence, le blessant et lui volant son arme. Mais plusieurs sources sécuritaires ont indiqué à l’AFP que l’attaque avait été menée par plusieurs hommes munis d’armes à feu, dont certains auraient pu s’échapper.

Après l’arrivée de renforts policiers, l’assaillant s’est réfugié dans une pièce utilisée comme armurerie par la police affectée à cette résidence, l’une des mieux gardées du pays, prenant en otage un membre des forces spéciales, finalement tué, a déclaré Wanyama Musiambo, responsable des opérations de sécurité dans la vallée du Rift. « C’était une opération délicate parce qu’en étant dans l’armurerie, il avait un avantage et utilisait différentes armes […], on avait l’impression qu’il y avait plus qu’une personne qui tirait. »

Des forces de sécurité « importantes » ont été déployées et ont pénétré dans l’immense propriété, qui compte plusieurs bâtiments. Ces forces ont entendu un coup de feu après leur arrivée et tentent de déterminer si un ou plusieurs assaillants se trouvent toujours sur les lieux.

« Une opération sécuritaire est en cours », a précisé la source policière.

William Ruto est le colistier du président Uhuru Kenyatta pour les élections générales du 8 août, dix ans après les pires violences électorales de l’histoire du Kenya indépendant (1.100 morts). La vallée du Rift, dans laquelle se trouve la région d’Eldoret, avait été une des régions les plus affectées par ces violences fin 2007-début 2008.

Lors des élections d’août, qui s’annonce serrées alors que la tension électorale est déjà très haute, MM. Kenyatta et Ruto tenteront d’obtenir un second mandat face au candidat de l’opposition, Raila Odinga, et son colistier, Kalonzo Musyoka.