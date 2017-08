MH 370: une nouvelle piste ?

L'agence nationale australienne pour la recherche scientifique (CSIRO) a modélisé la dérive de ces objets pour savoir où ils se trouvaient le jour du crash du vol MH370, et a constaté que leur emplacement estimé était conforme à celui de la "zone nord". Mais le Bureau australien de la sécurité et des transports (ATSB), qui a mené la mission de recherche, ne veut pas tirer de conclusions hâtives sur l'origine des objets.

En avril dernier, Ocean Infinity, une firme américaine spécialisée dans les recherches sous-marines, a proposé au gouvernement malaisien d'effectuer des recherches à ses frais et de n'être rémunérée que si les investigations se révélaient positives.

Les autorités malaisiennes n'ont toujours pas donné suite provoquant la colère de Voice 370 une association de proches des victimes. « Pourquoi les Malaisiens n'ont-ils pas accepté cette offre gagnant - gagnant ? », s'insurge-t-elle. Le ministère malaisien des Transports confirme avoir reçu l'offre d'Ocean Infinity mais indique qu'aucune décision dans un sens ou dans un autre n'a encore été prise.

Sur son site internet, Ocean Infinity se présente comme disposant des technologies les plus avancées en matière de recherches et de cartographie sous-marines. La flotte de la société se compose de douze unités. Six appareils sous-marins sans équipage peuvent opérer jusqu'à 6 000 m de profondeur. Ils sont équipés de sonars, de sondes océanographiques et d'une caméra. Chaque engin dispose d'une autonomie de 100 h à quatre noeuds.

En surface six bateaux autonomes permettent de positionner les sous-marins et d'assurer une communication constante. Lors des recherches, chaque unité peut tenir sept jours à sept nœuds entre deux recherches.