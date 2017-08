Les terroristes de Daech: kamikazes ou Inghimasi ?

«Désormais, nous faisons face à la soi-disant guerre asymétrique: la partie faible recourt en l'occurrence à divers moyens pour attaquer un adversaire plus puissant. Le meilleur moyen de gagner, c'est de renforcer le contrôle des frontières extérieures et des déplacements intérieurs à l'échelle du pays», a-t-il conclu.

«Avec la chute de Mossoul en Irak et la perte presque inévitable de Raqqa en Syrie, les djihadistes veulent montrer qu'ils poursuivent leur activité en dépit de pertes territoriales. Ils s'efforcent de perpétrer des attaques dans les pays contre lesquels les terroristes se battent. Les djihadistes visent un grand nombre de personnes en vue de "rendre la pareille" à leurs pays et de se venger des pertes subies», a indiqué l'expert, tout en soulignant qu'il s'agit par conséquent d'un nouveau type de conflit dont la résolution constitue une «tâche très ardue».

Inghimasi diffère de :

« intihari » : celui qui commet un attentat-suicide. Les djihadistes n’emploient pas ce terme arabe, étant donné que le suicide est strictement interdit par la religion. C’est davantage l’usage des médias et des acteurs politiques adversaires aux djihadistes ;

« istishhadi », un aspirant au martyr. Tout « inghimasi » est un aspirant au martyre, mais l’inverse n’est pas vrai : un aspirant au martyre ne va pas forcément combattre.

Pour Nejmeddine Khalfallah, docteur en langues, littératures et sociétés arabes à l’Université de Lorraine et à Sciences-Po, un inghimasi s’engage à ne plus revenir quelles que soient les circonstances. La finalité est de s’élancer dans les troupes des ennemis pour faire le plus de dégâts.

Le verbe inghamasa « ????? » (qui n’est nullement moderne : le Lis?n al-’Arab, grand dictionnaire arabe classique, y fait allusion) signifie plonger, se fondre dans la foule. C’est une image à connotation positive pour les djihadistes.

Nejmeddine Khalfallah souligne cette nuance : par rapport à « intihari » (l’auteur d’un attentat-suicide), il y a dans « inghimasi », terme adopté par Daech, l’intention de faire le maximum de victimes. Le terme est plus fort puisqu’il figure dans une tradition prophétique (non pas en tant qu’injonction, mais comme description). C’est une image sanguinaire sans le moindre fondement religieux. Il s’agit de produire une image plus violente pour mobiliser. C’est de la pédagogie morbide pour laver l’esprit des gens.