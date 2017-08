Le Qatar, soutien des djihadistes en Libye ?

Le Qatar a qualifié « d'infondées » les propos de N’Djamena contre Doha. Le Tchad a fermé l'ambassade qatarie et accuse Doha de « déstabilisation » du pays à partir de la Libye. Les Tchadiens disent avoir des « preuves irréfutables » sur l'implication du Qatar dans le financement de l'opposition tchadienne et dans celui des islamistes libyens pour qui se battent ces opposants. Plusieurs raisons ont poussé N'Djamena à cette rupture. C’est le chef de la diplomatie tchadienne, Hissein Brahim Taha, qui a notifié la décision à l’ambassadeur du Qatar à Ndjamena, mardi 23 août en fin de journée. Le personnel diplomatique qatarien a dix jours pour quitter le pays et le Tchad va aussi rapatrier son personnel diplomatique en poste à Doha.

Selon le communiqué de la diplomatie tchadienne, cette décision est prise en raison de « l’implication continue de l'Etat du Qatar dans les tentatives de déstabilisation du Tchad depuis la Libye ».

Des informations faisant état de regroupement de mouvements rebelles tchadiens aux confins du Soudan et de la Libye circulent avec insistance depuis plusieurs mois.

Ces derniers jours, des chefs rebelles tchadiens auraient également été aperçus en Libye et au Soudan, et le 17 juin dernier, les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est libyen, ont annoncé avoir arrêté des opposants tchadiens à Sebha et al-Jofra.

« Pour sauvegarder la paix et la stabilité dans la région, nous appelons le Qatar à cesser toute action pouvant porter atteinte à sa sécurité intérieure ainsi qu’à celle des pays du bassin du lac Tchad et du Sahel », conclut le communiqué du ministère tchadien des Affaires étrangères.

Le Tchad avait déjà rappelé son ambassadeur à Doha « pour consultation », le 8 juin dernier, s'alignant ainsi sur la position de l'Arabie saoudite dans le bras de fer diplomatique qui l'oppose au Qatar.

Selon la presse égyptienne, le président Abdel Fattah al-Sissi aurait transmis, lors de sa visite à N'Djamena, la semaine dernière, un dossier complet prouvant l'implication du Qatar dans le financement des extrémistes en Libye, mais aussi le financement des rebelles tchadiens opérant dans ce pays.

Questionné sur le sujet, le ministre tchadien de la Sécurité intérieure Ahmat Mahamat Bachir se borne à répondre que son pays ne permettra à personne, ni à un quelconque État de menacer la stabilité du Tchad.

Le Qatar est accusé depuis 2012 d'avoir financé en Libye des camps d'entrainements des rebelles tchadiens. Ces rebelles avaient ensuite rejoint la bande d’Aouzou au Tchad. En 2013, des combats qui ont eu lieu dans cette zone frontalière ont poussé ces rebelles à se réfugier dans le sud libyen.

Le camp du maréchal Khalifa Haftar, documents et témoignages à l'appui, accuse systématiquement ces Tchadiens d'êtres des mercenaires aux soldes des milices extrémistes libyennes, financés par le Qatar.