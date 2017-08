Le KKK est-il influent à Washington ?

Les événements racistes dans l'Etat de Virginie et la faible condamnation des suprémacistes blancs par Donald Trump remettent le KKK sur le devant de la scène. En perte de vitesse, l'organisation tente de mieux se faire entendre à travers la présidence du Républicain

Le Ku Klux Klan (KKK) n'est plus aussi puissant qu'il l'était dans les années 1920, mais il est loin d'être mort. Les récents événements à Charlottesville, dans l'Etat de Virginie, qui se sont soldés par le décès d'une militante antiraciste , viennent de le prouver. Le KKK faisait partie des organisateurs de la manifestation de la droite identitaire et raciste.

Le drame suscite une vive émotion aux Etats-Unis. Une polémique a été déclenchée par la timide condamnation de Donald Trump depuis son lieu de vacances dans le New Jersey. A tel point qu'un porte-parole de la Maison Blanche a dû préciser dimanche après-midi qu'elle incluait «bien sûr les suprémacistes blancs, le KKK, les néo-nazis et tous les groupes extrémistes».

Le président américain, accusé de complaisance avec l'extrême droite, avait dans un premier temps condamné l'«énorme démonstration de haine, de sectarisme et de violence émanant de diverses parties». Des propos qui ont choqué le camp démocrate mais également dans les rangs républicains. Sa fille Ivanka Trump a par contre dès le départ condamné avec vigueur les suprémacistes blancs. Hillary Clinton et Barack Obama sont également sortis de leur réserve. Pour l'ancienne rivale de Donald Trump, «chaque minute où nous permettons à cela de se poursuivre par un encouragement tacite ou par inaction est une honte et un danger pour nos valeurs».

Le 8 juillet, le KKK avait déjà organisé un meeting dans la même ville. Une quarantaine de «Loyal White Knights of the Ku Klux Klan» avaient alors défilé, certains en tenue traditionnelle - de longues robes blanches - , face à un millier de militants antiracistes. Des images qui renvoient inévitablement à celles des cérémonies nocturnes avec des croix enflammées et aux scènes de lynchages de Noirs. A Charlottesville, ils avaient l'interdiction de porter leur fameuse cagoule pointue, mais certains ont malgré tout joué la provocation en exhibant des chapeaux blancs avec des lunettes de soleil et des drapeaux confédérés. Ils avaient aussi averti qu'ils viendraient armés, prêts à se défendre si nécessaire.

C'était déjà pour protester contre la décision de retirer d'un jardin public une statue équestre du controversé général sudiste Robert Lee (1807-1870). Robert Lee est l'homme qui a dirigé les troupes confédérées des Etats esclavagistes pendant la Guerre de Sécession. Jusqu'alors, Charlottesville ressemblait à une paisible petite bourgade de 50 000 habitants comme une autre. Les ennuis ont débuté en février quand la ville, à majorité démocrate, a voté en faveur du déboulonnement de la statue après de longues controverses. Elle était loin de s'imaginer qu'elle deviendrait la cible de la droite identitaire, dont le KKK.

Désormais composé de plusieurs groupuscules d'extrême-droite qui disparaissent parfois aussi vite qu'ils sont apparus, le KKK apparaît divisé, en perte de vitesse et peine à recruter de nouveaux membres sous sa bannière passéiste. Sa principale activité est aujourd'hui la distribution de tracts pour tenter d'enrôler de nouveaux fidèles. Il n'a toutefois pas dit son dernier mot: il s'accroche à la présidence de Donald Trump pour tenter de renaître de ses cendres et se revivifier. Créé en 1865, le groupe a compté environ 4 millions de membres à son apogée, il en aurait aujourd'hui entre 5000 et 8000, selon le Southern Poverty Law Center un observatoire de l'extrémisme. Le centre évalue par ailleurs le nombre de groupes de haine à 917.