La Sagrada Familia était-elle la cible ?

Un numéro de téléphone. C’était samedi soir le seul lien entre le commando de Ripoll et la France. Selon nos informations, les enquêteurs espagnols ont été intrigués par ce numéro français, retrouvé dans le répertoire du téléphone portable d’un des suspects, et l’ont communiqué à Paris. Les services de renseignement français planchent sur cette éventuelle piste, sans qu’à ce stade il puisse être question d’éventuelle complicité. Depuis la double attaque terroriste de jeudi soir en Espagne, les services français n’ont lancé aucune opération de police sur le territoire national.

En revanche, de nombreuses vérifications techniques auraient déjà été effectuées pour savoir si les membres du commando ont eu des liens ou des "relations conspirationnistes" en France. Mais "rien ne mène chez nous à ce stade", jure une source au sein des services, qui ne nie pas en revanche que "tous les moyens sont mis" pour traquer de ce côté-ci des Pyrénées, Younès Abouyaaqoub, le Marocain de 22 ans soupçonné d’avoir conduit la camionnette qui a tué 13 personnes jeudi sur les Ramblas de Barcelone.

Les éléments du puzzle s’assemblent peu à peu. Une chose est sûre, le commando de Ripoll avait loué trois camionnettes… laissant penser que trois sites étaient au départ ciblés. "Selon un rapport de la police espagnole, la Sagrada Familia était visée", confie au JDD une source policière française. Symbole de Barcelone, la basilique inachevée de Gaudi est visitée chaque année par plus de 3 millions de touristes et ses visiteurs sont très exposés dans les files d’attente tout autour de l’édifice des camionnettes bourrées de TATP et de bonbonnes de gaz explosant à proximité auraient fait des dizaines de victimes…

La dimension symbolique d'un attentat revêt une importance capitale pour Daech. Jeudi 17 août Daech a attaqué les Rambals, une avenue emblématique de Barcelone. Pour l'instant, le bilan de l'attaque est d'au moins 13 morts et d'une centaine de blessés.