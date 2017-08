La route de la soie : un chemin vers la guerre ?

Le conflit a débuté mi-juin avec l’arrivée d’une troupe de militaires chinois sur le plateau de Doklam, une région reculée située aux confins du Bhoutan et de la Chine que les deux pays se disputent. Ils y étaient venus pour construire une route. L’armée indienne a aussitôt été déployée. «Le Bhoutan et l’Inde possèdent un accord de coopération militaire selon lequel New Delhi s’engage à défendre son voisin contre toute intrusion étrangère», souligne Rajeev Ranjan Chaturvedy, un chercheur de l’Université de Singapour.

Depuis, les soldats des deux puissances, qui se partagent encore 3500 kilomètres de frontière disputée le long de l’Himalaya, se regardent en chiens de faïence sur ce minuscule territoire et leurs gouvernements multiplient les déclarations incendiaires. Mardi, le conflit a gagné en intensité lorsqu’un escadron chinois a effectué une incursion au Ladakh, une autre zone que Pékin et New Delhi se disputent, près du lac de Pangong. Les militaires ont échangé des insultes et des jets de pierres durant une trentaine de minutes, avant de battre en retraite.

Ce genre d’altercation est extrêmement rare. Outre une brève guerre remportée par les Chinois en 1962, la frontière entre les deux pays a largement été épargnée par les accrochages depuis. «En 2012, Pékin et New Delhi ont établi un mécanisme de résolution des conflits qui les oblige à mener des consultations avant de procéder à toute modification du statu quo, indique Rajeev Ranjan Chaturvedy. En intervenant au Doklam, la Chine a violé cet accord.»