La Chine et l'Inde vont-elles s'affronter ?

La Chine va renforcer les effectifs de ses soldats en poste à l’ouest du Bhoutan dans un face-à-face de plus en plus tendu avec les militaires indiens. Depuis la mi-juin, ces derniers veulent les empêcher de construire une route qui avance vers l’Inde. Ce corridor de 20 km, revendiqué par le Bhoutan et la Chine, représente un territoire stratégique situé près de la frontière de l’Inde. Le contentieux est ancien. « Un accord frontalier a été signé en 1890 par des régimes aujourd’hui disparus : l’empire britannique des Indes et la dynastie chinoise. Les acteurs ne se sentent pas tenus par les négociations de traités négociés au XIXe siècle », remarqueOlivier Guillard, directeur de recherche Asie à l’Iris.

Ce qui a provoqué cette guerre froide entre la Chine et l'Inde, c'est la construction d'une route goudronnée par Pékin sur le plateau du Doklam, dans les hauteurs de l'Himalaya. Le plateau de Doklam se trouve dans la vallée tibétaine de Chumbi, située sur le flanc ouest du Bhoutan et à l'est de l'État indien du Sikkim. Ce plateau est contesté par la Chine et le Bhoutan, et situé à quelques kilomètres des frontières indiennes. Le Bhoutan dénonce cette intrusion mais n'a pas les possibilités de s'y opposer, et fait appel à New Delhi, son proche allié régional. L'armée indienne entre donc au Bhoutan pour interrompre l'avancée des travaux. Pékin rugit et menace, New Delhi se cambre et résiste, mais aucun des deux rivaux ne cède.