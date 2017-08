Apparu dans les années 80, le terme “beurette” est passé d’un qualificatif paternaliste à un stéréotype sexiste et raciste. Entre lassitude et agacement, enquête sur une insulte générationnelle.

“Vidéo porno HD gratuite de beurettes en streaming”, “Beurettes à gros seins en gang bang”, “Beurette salope et fille arabe streaming”… Voilà les résultats obtenus lorsqu’on tape “beurette” en requête Google. Le terme politiquement correct qui désignait les jeunes femmes d’origine maghrébine dans les année 80 est devenu une insulte courante depuis quelques années, qui serait une sorte de variante du mot “salope”, alimentant le slut shaming ordinaire.

À 24 ans, Assia, étudiante en journalisme, en a déjà fait les frais: “Un mec voulait sortir avec moi et je ne voulais pas, après plusieurs tentatives, il m’a traitée de beurette.” Une manière, selon elle, de la blesser, car “même si tu n’en es pas une, c’est une insulte taboue pour nous, c’est très péjoratif et les mecs rebeus le savent. C’est à double tranchant, soit on n’y prête plus attention, soit on perd patience et on sort tous les arguments possibles pour prouver que l’on n’en est pas une. C’est ridicule, on n’a pas à faire ça”.

Aujourd’hui, l’insulte “beurette” désigne une Française d’origine maghrébine vulgaire, vénale, michetonneuse, légèrement habillée ou trop moulée, surmaquillée, qui fume et va à la chicha -diminutif de bar à chicha, des bars dansants qui proposent la consommation de narguilé. Elle cristallise tous les clichés associés à une prétendue débauche nord-africaine. Nabilla, Zahia, Kim Kardashian mais aussi Rachida Dati ou Fadela Amara sont ces personnalités taxées de “beurettes” malgré elles. Pour Yasin, jeune commercial de 18 ans, “une beurette, c’est une fille maghrébine qui se maquille trop, qui parle en ‘wallah’ à la chicha, qui baise à droite à gauche, une pute quoi.” C’est dit.

Si aujourd’hui le terme est devenu une véritable insulte, il ne l’a pas toujours été. Dans les années 80, le mot n’est que le féminin de “beur”, lui-même verlan d’“arabe”, et il décrit simplement les femmes issues de l’immigration maghrébine ou les deuxièmes générations de filles nées en France. À cette époque, le terme de “beurette” trahit un certain paternalisme républicain: c’est “l’archétype de la fille de quartier, séquestrée par ses parents et ses frères qu’il faut sauver”, résume la journaliste Faïza Zerouala qui a écrit une tribune sur le sujet, “Ne m’appelez plus jamais beurette”. La beurette devient très vite un outil politique: “Les femmes musulmanes sont perçues comme les principaux atouts pour propager les valeurs françaises”, explique la doctorante en sciences politiques Karima Ramdani dans Bitch et Beurette, quand féminité rime avec liberté. La figure de la beurette sert à prouver que le modèle d’intégration français est un modèle qui marche.

L’ancienne ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, confie d’ailleurs son malaise vis-à-vis de ce mot: “Je n’ai jamais aimé le terme de beur, et celui de beurette encore moins. À l’époque, je ne me souviens pas qu’il ait eu une connotation positive. Le message c’était de dire: heureusement qu’il y a les filles dans les quartiers parce que les garçons sont tous soit des tyrans, soit des délinquants, et seules les filles peuvent s’en sortir.” Et d’ajouter: “Ce discours a fait beaucoup de mal, je pense qu’il a conforté un certain nombre de garçons dans l’idée que la réussite scolaire, ce n’était pas fait pour eux.”

SOS Racisme avec son célèbre slogan “Touche pas à mon pote” ou encore Ni putes Ni soumises ont eu beau se soulever contre ces stigmatisations, ces organismes n’ont pas réussi à déconstruire les clichés, regrette la journaliste Faïza Zerouala. “Ils ont été de bons alibis pour dire: on fait quelque chose. Ni putes Ni soumises avait fait l’effort au départ de faire parler les concernées, mais elles ont fini par devenir la pire des caricatures en manquant de subtilité car il y avait plus de présence médiatique que de présence sur le terrain.” En effet, nombre de Franco-maghrébines ne se sont pas reconnues dans le mouvement, lui reprochant sa proximité avec le Parti socialiste et les médias. Il a même été reproché à sa charismatique présidente Fadela Amara d’instrumentaliser l’association à des fins politiques et de se servir de son statut de Franco-maghrébine pour servir sa propre carrière personnelle. En somme, de jouer “l’arabe de service”.

Mais entre les années 90 et 2000, la signification du terme a totalement basculé. Le porno a incontestablement joué un rôle majeur dans le glissement sémantique du terme. “La fille arabe, voilée ou pas, dépucelée par un homme blanc, était un fantasme, puis cette image est devenue grand public, c’est à ce moment-là que la figure de la beurette a été diffusée massivement”, explique l’enseignante d’un lycée du Val d’Oise Al Majnouna (Ndlr: un pseudo qui signifie “la possédée” en arabe, l’auteure ayant préféré ne pas publier sous son vrai nom). Elle a analysé ce phénomène dans son article ‘Beurette’: généalogie et analyse d’une insulte.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de taper “beurette” dans une barre de recherche sans se voir directement renvoyé vers des sites pornographiques. L’origine de ce fantasme? Dans son article, Karima Ramdani cite Éric Savarese pour l’expliquer: “Les maghrébines ne font pas naturellement l’objet d’une charge érotique plus forte que les autres femmes indigènes, ce sont les sociétés dans lesquelles elles évoluent et le fait qu’elles y soient largement couvertes et cachées qui provoquent, chez les observateurs de la France coloniale, de telles inventions fantasmatiques.”

Le 4 janvier dernier, le site américain Pornhub publiait son rapport annuel 2016. On y apprenait qu’en France, les mots “arabe” et “beurette” figuraient parmi les requêtes les plus fréquentes sur le site, avec une demande exponentielle ces derniers mois pour “Beurette de cité”. Aucune surprise pour Sofia*, jeune cadre supérieure de 35 ans: “Ça ne m’a pas du tout étonnée de voir que ‘beurette’ était dans les requêtes les plus recherchées sur les sites pornos, il y a une hypocrisie perverse de masse quand toute la journée, tu insultes ces filles alors que derrière ça, tu veux les avoir dans ton lit”, lâche-t-elle. Aucune surprise non plus pour Myriam*. La jeune femme de 25 ans est assise dans un bar à chicha et raconte: “Bien sûr que la maghrébine représente une forme de fantasme, combien de fois j’ai des potes qui ont traité une fille de beurette et plusieurs mois plus tard, j’apprenais qu’ils sortaient avec.”