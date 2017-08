Inde-Pakistan, éternels frères ennemis ?

Malgré le traumatisme de son exode, Kanta Nayar ne garde pas de rancœur envers la population musulmane du Pakistan. À cause des affrontements entre New Delhi et Islamabad, cette femme de 86 ans n’a jamais pu retourner dans sa ville natale, mais elle rêve toujours de le faire.

"Si seulement il y avait une opportunité, j’adorerais y retourner, revoir les gens et leur dire que je viens de cette terre, que je suis maintenant une docteur diplômée et que je suis venue pour les aider. J’aimerais tellement faire cela", confie-t-elle à notre correspondant à New Delhi.

70 ans après leur indépendance, l’Inde, le Pakistan, deux frères ennemis ont trois guerres mutuelles à leur actif déjà et sont sur leurs gardes de manière permanente.

La source des conflits se trouve au Cachemire, cette région frontalière que les 2 pays se disputent depuis le premier jour de leur indépendance. En 1947, ce territoire musulman est dirigé par un roi hindou et celui-ci décide de ne rejoindre aucun des 2 pays et d’être donc indépendant. Mais l’armée pakistanaise commence à envahir ce Cachemire et le roi demande donc de l’aide à New Delhi. La première guerre indo-pakistanaise éclate, remportée par l’Inde, qui garde ainsi une grande partie de cette région. Mais New Delhi assure alors que sa population pourra voter pour choisir son destin. Or, cette promesse n’est jamais tenue et cette région himalayenne est donc à la source de l’un des plus longs conflits du monde. New Delhi et Islamabad se sont affrontés à 2 autres reprises pour son contrôle en 1965 et 1999.