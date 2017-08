Crise nord-coréenne: la victoire de Pyongyang ?

Les mots (et les tweets) ont-ils de l’importance? Les Etats-Unis, et avec eux une bonne partie du monde, continuaient jeudi de s’interroger sur les conséquences du «feu et de la fureur» promis par Donald Trump aux dirigeants nord-coréens. Le début d’une escalade militaire où chacun se préparant nerveusement à une guerre possible finit par «surréagir» et commettre l’irréparable? Une menace creuse qui contribuerait ainsi à décrédibiliser les Etats-Unis en les faisant apparaître comme un «tigre de papier»?

De fait, alors que la frontière entre les deux Corées est l’une des zones les plus militarisées de la planète, les militaires et stratèges de tout poil ont eu plusieurs décennies pour peaufiner tous les scénarios envisageables, et pour s’y préparer. A plusieurs reprises, les Etats-Unis ont fait machine arrière après avoir chauffé les moteurs suite à des provocations nord-coréennes. En 1994 encore, sous la présidence de Bill Clinton, le Pentagone avait été chargé de planifier des «frappes chirurgicales» contre le réacteur nucléaire de Yongbyon, soupçonné de produire du plutonium à usage militaire. Nouvelle reculade: pareille intervention, concluaient les Américains, aurait pu conduire à des représailles provoquant plusieurs centaines de milliers de morts. Yongbyon a fonctionné à plein régime: aujourd’hui, le scénario serait bien plus noir encore.

Le 28 juillet dernier, Pyongyang procédait au tir d’un missile intercontinental, théoriquement capable d’atteindre les Etats-Unis. Par ailleurs, après cinq essais nucléaires, le pays disposerait désormais d’un bon nombre d’armes nucléaires, entre douze et une soixantaine, selon les estimations divergentes de différents services officiels américains. Certes: un accouplement des missiles à longue portée et des charges nucléaires n’est peut-être pas (encore) accessible à la technologie nord-coréenne. Mais cela ne saurait tarder. Et rien n’empêche Pyongyang d’avoir d’ores et déjà placé ses têtes nucléaires sur des missiles à moindre portée, visant la Corée du Sud, le Japon ou… l’île américaine de Guam, qui fait aujourd’hui l’objet de toutes les menaces rhétoriques de la propagande nord-coréenne.

Pyongyang prévoit le tir de quatre missiles Suite aux déclarations incendiaires de Donald Trump, la Corée du Nord a précisé son plan d’attaque contre l’île de Guam, territoire américain situé en Micronésie, dans l’océan Pacifique