Ari Harow, le Judas de Netanyahou ?

Jusqu’à ces derniers jours, Ari Harow (44 ans), un colon de Karnei Shomron (Cisjordanie occupée) né à Los Angeles en 1985 et installé en Israël avec ses parents à l’âge de 12 ans, n’était pas connu du grand public israélien. Encore moins à l’étranger. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui puisque ce fidèle parmi les fidèles de Benyamin Netanyahou a, à la fin de la semaine écoulée, signé avec le parquet de l’Etat hébreu un accord par lequel il accepte de devenir «témoin d’Etat». C’est-à-dire un repenti qui déballera tout ce qu’il sait dans le cadre des enquêtes pour «corruption» et «abus de confiance» visant son ancien patron.

Originaire de Los Angeles, portant une kippa tricotée grise sur la tête, Harow passe pour un homme intelligent et organisé. Un conseiller de l’ombre. Eduqué dans le milieu nationaliste religieux soutenant la colonisation des territoires palestiniens, soldat d’élite dans la Brigade Golani, une force combattante de pointe de Tsahal (l’armée israélienne), Ari Harow a fait sa carrière dans la mouvance de Benyamin Netanyahou en devenant son conseiller pour les relations extérieures en 2002, puis le directeur des American friends of the Likoud (2003-2006), une association d’ultra-conservateurs américains soutenant la cause du Grand Israël.

Discret, taiseux, Ari Harow a en tout cas été au centre du «système Netanyahou» puisqu’il s’est occupé du financement des campagnes électorales du Likoud ainsi que du train de vie de son leader et des membres de sa famille. Consécration suprême, il est devenu son directeur de cabinet entre 2014 et 2015.