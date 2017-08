Afghanistan: pourquoi le revirement américain ?

L’éventualité du recours à des « contractors » (ils furent jusqu’à 45 000 au plus fort de la présence occidentale, qui avoisina les 150 000 hommes entre 2011 et 2014, à travers la Force Internationale d’Assistance et de Stabilisation - FIAS, de 2001 à 2014) révèle, quant à elle, la volonté américaine de limiter le nombre de soldats tués au combat, en jouant sur le caractère juridique souple et le flou du statut judiciaire des entreprises de services de sécurité et de défense. Le discours de Fort Myer contenait quelques envolées lyriques, dont les principales cibles étaient les pays du voisinage afghan. Ceux qui précisément, rendent la stabilité de l’Asie du Sud, pour l’heure, un vœu pieux. De ce point de vue, le Pakistan a été l’objet du plus de critiques. En invoquant une certaine forme de « conditionnalité» quant à l’aide américaine au Pakistan, au prorata de la sincérité d’Islamabad dans sa lutte contre les talibans, l’on se souvient que le Congrès américain avait, il y a quelques mois, bloqué un contrat de 300 millions en matière de défense. Ainsi, la chute du Premier ministre Nawaz Sharif en juillet dernier, est advenue dans un contexte de tension très vive entre Islamabad et Washington.

Le Pakistan n’était bien évidemment le seul pays visé. L’Inde fut, quant à elle, fortement incitée à agir davantage sur le plan économique, sans faire mention de la dimension sécuritaire pourtant évoquée par le PM indien Narendra Modi avec la Chancelière allemande, Angela Merkel, lors de leurs récentes rencontres en mai ou encore, lors de la dernière réunion du G20 à Hanovre, les 7 et 8 juillet derniers.

Enfin, sans doute faut-il voir une volonté de « containment » de la Russie et de l’Iran, accusés, à demi-mots, de soutenir les talibans. C’est notamment le cas quand le Président américain, évoque le nécessaire renforcement de la coopération régionale en matière de surveillance des frontières, alors que la plupart des pays limitrophes septentrionaux (Turkmenistan, Ouzbekistan, Tadjikistan) craignent une extension sur leurs propres territoires de l’insurrection armée et du terrorisme islamiste.