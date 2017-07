Tunisie: vers une armée de métier ?

Équipements, renseignements, formation… Depuis deux ans, l’armée nationale tunisienne s’est considérablement renforcée et modernisée. Et assure d’autant plus efficacement ses missions.

Fête de l'armée nationale : Caïd Essebi promet que " la guerre contre le terrorisme restera ouverte jusqu’à l’extirpation de ses racines "

"La guerre contre le terrorisme restera ouverte jusqu’à l’extirpation de ses racines", a promis, vendredi, le président de la République, chef suprême des forces armées, Béji Caïd Essebsi.

"Cette guerre exige un effort continu et une pleine coopération des différentes forces vives, dont en premier lieu les forces armées", a-t-il affirmé lors d’une cérémonie organisée à la base militaire de l’Aouina, à l’occasion du 61e anniversaire de l’armée nationale.

À cette occasion et à son arrivée à la base militaire de l’Aouina, le président de la République a inauguré l’école de renseignement et de sécurité militaire. Le Chef de l’Etat avait annoncé, le 24 juin 2016, la création de cette école, à l’occasion du 60e anniversaire de l’armée nationale.

Cette école a pour mission de former les forces armées en matière de renseignement et de sécurité, à travers l’organisation de sessions de formation et d’entrainement opérationnel, dans le cadre de la formation continue destinée à l’agence des renseignements et de sécurité pour la Défense.

Elle a également pour mission de mettre à niveau les forces armées affectées à des missions à l’étranger.

Par ailleurs,, le chef de l’Etat a souligné l’engagement à mettre en place une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme qui repose à la fois sur la prévention, la défense, le suivi et la riposte.

Il a également fait état de la mise en place de plans d’action visant à faire face à ce phénomène social.

Ces plans d’action, a-t-il expliqué, portent notamment sur la réorganisation et la restructuration du ministère de la Défense nationale, la poursuite de l’acquisition des équipements et du matériel nécessaires, le renforcement du système de formation, d’entrainement et de renseignement ainsi que sur l’amélioration des conditions de vie des militaires.

Au cours de cette cérémonie, Caïd Essebsi a tenu à rendre hommage aux forces armées nationales qui, a-t-il dit, travaillent jour et nuit avec un sens aigu de patriotisme pour protéger les frontières terrestres, maritimes et aériennes et traquer les terroristes partout où ils se trouvent.

"Face aux énormes sacrifices consentis par les forces militaires, il est du devoir de l’Etat et de la communauté nationale d’apporter tout le soutien et l’encadrement social à ce corps dans les domaines de l’habitat, de la santé et du transport militaire", a-t-il indiqué.

Il s’agit également, a-t-il ajouté, "de fournir un soutien matériel et une prise en charge médicale et psychologique aux familles des forces militaires, particulièrement aux enfants des militaires qui sont tombés en martyr au service de la patrie".

Au cours de la cérémonie, le président de la République, Béji Caïd Essebsi a remis leurs galons de promotion à plusieurs cadres et agents des forces militaires et en a décoré certains d’autres.

Au cours de cette cérémonie de célébration du 61e anniversaire de l’armée nationale, le président de la République a assisté à une parade militaire qui a été ponctuée notamment par un défilé d’un détachement des trois armes, des tableaux acrobatiques, des simulations de techniques d’intervention opérationnelle rapprochée et d’exercices de saut en parachute.

Ont pris part à la cérémonie de célébration du 61e anniversaire de l’armée nationale, le chef du gouvernement et les membres du gouvernement, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), les présidents des groupes parlementaires, les présidents des organisations nationales ainsi que d’anciens responsables militaires.

«Nous avons une armée pour défiler le 20 mars seulement », expliquait le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, dans une interview au quotidien La Presse le 4 juin dernier. Une petite phrase qui, si elle n’a pas fait ciller l’état-major de la grande muette, a mis en émoi ceux qui l’ont servie.

« Malgré les contraintes de toute nature qui lui ont été imposées, l’armée nationale s’est toujours honorablement, professionnellement et dignement acquittée de sa mission institutionnelle, à savoir la défense de l’intégrité territoriale du pays et de son indépendance. Mieux, elle a aussi largement contribué à l’effort de développement national par la réalisation de très nombreux projets d’infrastructures et à l’élévation de la place de la Tunisie dans le concert des nations », écrit le général à la retraite Mohamed Meddeb dans un vibrant plaidoyer diffusé sur les réseaux sociaux.

Si l’institution militaire est à l’échelle du pays – petits effectifs et manque de moyens –, c’est bien à elle que, dans son discours du 10 mai 2017, le président de la République et commandant en chef des forces armées, Béji Caïd Essebsi, a confié la charge de sécuriser les sites d’exploitation des ressources principales du pays, dont les hydrocarbures.

Cette décision a enflammé les protestataires – qui bloquaient le site d’El Kammour (Sud) – et semé le trouble dans la région de Tataouine (Sud). « Nous sommes donc en zone militaire », persiflaient les uns.

« On va nous appliquer la loi martiale », pestaient les autres, oubliant qu’une large frange du Sud tunisien avait été décrétée zone militaire durant le mandat de Moncef Marzouki à Carthage, en 2012.

Leur crainte est pourtant largement injustifiée. Cette mission, qui entre dans les prérogatives du contingent, n’est pas une première. L’armée l’a déjà assurée à maintes reprises en période de fortes tensions.