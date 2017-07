Par où commencer ? Par son surnom, «The Mooch»? Par ses saillies sans filtre ? Par sa gouaille de gamin du Queens, mâtinée de prosodie italienne ? Par son côté showman, sanguin, son bronzage et ses lunettes de soleil aviateur aux verres miroir ? Voici Anthony Scaramucci, nouveau personnage pittoresque de l’aréopage présidentiel trumpiste, propulsé directeur de la communication de la Maison Blanche. En une semaine à ce poste, ce financier de 53 ans, semble-t-il tout droit sorti du Loup de Wall Street, s’est déjà fait remarquer par des déclarations fracassantes, menaces, insultes, contradictions… Sa nomination a surtout entraîné deux défenestrations notables: celle du porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer, démissionné le 21 juillet, et celle du chef de cabinet, Reince Priebus, ce vendredi. Donald Trump a annoncé par un tweet son remplacement par le ministre de la Sécurité intérieure, John Kelly.

Quand l’ambition politique d’un homme provoque son divorce. Anthony Scaramucci, le nouveau chef de la communication de la Maison Blanche nommé par Donald Trump pour donner un nouvel élan à sa présidence, a perdu le soutien de son épouse qui a quitté le domicile conjugal. Selon «Page Six», Deidre Ball aurait envoyé les papiers du divorce après avoir appris le tout nouveau travail de son époux. «Elle aimait la belle vie de Wall Street et leur maison à Long Island, pas le monde fou de D.C. Elle est fatiguée de ses ambitions égoïstes», a fait savoir un proche au journal américain. «Elle le quitte même s’ils ont deux enfants ensemble», a ajouté l’indiscret. Un autre a précisé que la jeune femme de 38 ans n’était pas «vraiment fan de Trump» et n’avait jamais soutenu l’envie de son mari de travailler à la Maison Blanche.

Le couple était ensemble depuis 2011. Les deux se sont mariés en 2014. La seconde union de ce financier de 53 ans. S’il n’a pas confirmé ces informations, Anthony Scaramucci a écrit sur Twitter : «Je peux prendre les coups, mais je vous demanderais de mettre ma famille dans vos pensées et vos prières et rien de plus». Il a poursuivi : «La famille n’a pas besoin d’être impliquée dans tout cela. Bientôt, nous saurons dans les médias qui a de la classe et qui n’en n’a pas. Je ne fais pas plus de commentaire».

Anthony Scaramucci a fait la Une des médias cette semaine pour avoir dérapé en traitant le secrétaire général de la Maison Blanche Reince Priebus de «putain de paranoïaque» et en insultant avec des grossièretés à caractère sexuel le conseiller Steve Bannon. C’est une enquête explosive du «New Yorker» qui a provoqué le scandale. Usant d'un vocabulaire à caractère sexuel extrêmement grossier, Anthony Scaramucci vise ensuite Steve Bannon, le très controversé stratège en chef de Donald Trump, affilié à l'extrême droite: «Je ne suis pas Steve Bannon, je n'essaie pas de sucer ma propre bite».

Né à Long Island dans l'Etat de New York, dans une famille d'immigrés italiens de la classe moyenne, diplômé d'Harvard, passé par Goldman Sachs, patron de fonds d'investissement pour clients richissimes, Anthony Scaramucci est un gros donateur du parti républicain. Il a été le trésorier de la campagne présidentielle de Mitt Romney en 2012, levé des fonds lors des primaires républicaines de 2016 avant de rejoindre le camp de Donald Trump. Il a été nommé le 21 juillet par ce dernier à la tête de la communication de la présidence.

Après seulement une semaine en poste dans la West Wing, Anthony Scaramucci aurait eu sa peau, persuadé que Priebus est à l’origine de nombreuses fuites sur les faits et gestes de l’administration dans la presse. Les deux hommes ne se sont jamais entendus : Priebus aurait tout fait pour bloquer la nomination de Scaramucci depuis l’arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump. Celle-ci était dans les tuyaux depuis l’investiture : le financier a vendu son fonds d’investissement SkyBridge Capital début 2017 pour pouvoir prendre un rôle dans l’administration.

Priebus a été l’une des chevilles ouvrières de la victoire de Donald Trump en tant que président du Republican National Committee pendant la campagne de 2016, mais les deux hommes ne se sont jamais entendus. Pas grand-chose en commun, en effet, entre «le politique discret du Wisconsin à l’accent du Midwest», et le «tapageur et inconséquent milliardaire New Yorkais», écrit la NPR. En revanche, Anthony Scaramucci partage beaucoup de points communs avec Donald Trump. Entre autres, c’est un New Yorkais (de Long Island), il a beaucoup d’argent, a fait de la télé, et parle sans filets.

Mercredi soir, il a téléphoné à un journaliste du New Yorker pour tenter de lui arracher l’une de ses sources à la Maison Blanche, le menaçant de faire virer tout le staff de communication en représailles. Dans une diatribe hallucinante de vulgarité, «The Mooch» tire sur tout ce qui bouge. Priebus, bien sûr: «Reince est un putain de schizophrène paranoïaque». Et sur le conseiller stratégique du président et proche de l’extrême droite américaine, Steve Bannon: «Je ne suis pas Steve Bannon, je ne suis pas en train d’essayer de sucer ma propre bite. Je n’essaye pas de bâtir ma propre marque en utilisant la putain de puissance du Président. Je suis ici pour servir mon pays».