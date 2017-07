Révolte du bikini en Algérie ?

A l'initiative d'une jeune Algérienne originaire de la ville côtière d'Annaba, des femmes se réunissent pour revendiquer leur droit à porter des maillots deux pièces sur les plages du pays. Depuis la fête nationale algérienne, le 5 juillet dernier, des femmes organisent des sorties à la plage dans le nord du pays… en bikini. Un moyen pour elle de lutter, groupées, contre le harcèlement et la pression religieuse.

Depuis quelques semaines, des Algériennes réunies sur Facebook dans un groupe privé se donnent rendez-vous à la plage dans le cadre d'"opérations bikini", rapporte L'Obs. Le but est d'essayer de changer les mentalités dans leur pays, et de faire accepter cette tenue sur les plages.

Une jeune femme de 27 ans, qui a choisi le pseudo de "Sara", a raconté au quotidien algérien Le Provincial comment ce mouvement de libéralisation des femmes est né. La station balnéaire d'Annaba, dans le nord de l'Algérie, est devenu depuis le début du mois de juillet un lieu de manifestations féministes plutôt atypiques. Pour lutter contre les discours moralisateurs, des femmes organisent des sorties à la plage... en bikini. Plusieurs sorties ont déjà été réalisées depuis le 5 juillet dernier, date de la fête nationale. L'objectif est simple : s'unir pour faire face aux regards et aux remarques désobligeantes, être plus fortes ensemble. Et cette révolte en maillot de bain rencontre un franc succès. Au départ, elles étaient une cinquantaine, lors de leur dernière sortie, ces militantes étaient près de 3600!

Fin juin, elle se rend à la plage pour fêter la fin du Ramadan avec d’autres membres de sa famille. Elle n’ose alors se mettre en maillot de bain lorsqu'elle réalise qu’elle est la seule femme. De retour chez elle, elle crée un groupe Facebook privé, où elle invite des proches à se rassembler en maillot de bain à la plage.