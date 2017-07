Que faire des lionceaux du califat ?

Depuis la chute de Mossoul, les Irakiens détiennent des familles qui embarrassent la France et l’Allemagne.

« Je veux juste partir loin d’ici, loin de la guerre, des armes et du bruit, a déclaré Linda. Je veux juste rentrer à la maison, retrouver ma famille. » C’est-à-dire tout ce que cette adolescente allemande de 16 ans a quitté pour venir se battre à Mossoul. Le soir du 1er juin 2016, dans son petit bourg de Pulsnitz, près de Dresde, ses parents l’ont attendue longtemps. Elle leur avait dit qu’elle passait le week-end chez une amie. En réalité, elle était allée à Dresde prendre l’avion pour Francfort, d’où elle est arrivée à Istanbul. De là, elle a rejoint le groupe Jund al-Aqsa en Syrie, puis Daech en Irak. Les reçus de ses billets ont été retrouvés sous son matelas.

C’est depuis sa chambre d’ado que Linda s’est radicalisée, via Internet. Dans ses affaires étaient cachés un tapis de prière, une tablette avec des photographies, son identifiant et le mot de passe qu’elle utilisait pour communiquer sur les réseaux sociaux avec des recruteurs de Daech. A ses parents, elle avait avoué s’intéresser à l’islam « de loin ». Dans les faits, elle se convertissait. Pendant le ramadan, elle a prétexté un régime. Katarina, sa mère, expliquera aux journalistes : « Nous lui avions même acheté un Coran. » Le 17 juillet, les militaires irakiens l’ont arrêtée dans un tunnel de la vieille ville où elle s’était barricadée avec une vingtaine d’autres femmes combattantes, originaires de Russie, de Turquie, du Canada, de Libye et de Syrie. Ebouriffée, le visage sale, les yeux cernés, Linda est d’abord prise pour une snipeuse tchétchène, puis pour une esclave yézidie, avant que son identité soit enfin confirmée. Etre allemande lui permet de bénéficier d’une assistance consulaire ; être mineure, d’espérer son extradition. Ainsi pourrait-elle répondre de ses actes devant un tribunal allemand et non irakien.

Pour les membres de Daech, ici, la sanction est presque systématiquement la mort. Et cette peine n’est pas toujours décidée par des juges, dans l’enceinte d’un tribunal. Une semaine plus tôt, le 6 juillet, un vieil homme tenant un enfant par la main et un combattant présumé ont fui les combats en croyant marcher vers leur salut, à une cinquantaine de mètres de nous, au pied de la citadelle de Mossoul, où étaient stationnés les hommes de la 9e et de la 16e division de l’armée irakienne, ils ont été exécutés avec quatre compagnons d’infortune. Ils sont morts là, au bord du Tigre, victimes d’une justice expéditive. Trois jours plus tard, quelques instants avant l’annonce de la victoire, ils étaient deux de plus à se décomposer sur cette berge, la peau déjà noircie par le soleil brûlant. Parmi ces nouvelles dépouilles, celle d’un homme dont l’exécution – on l’a jeté de l’à-pic vivant et criblé de balles pendant sa chute – a été filmée par un soldat avec son téléphone portable. L’événement a fait le tour de la Toile. D’autres images montrent des policiers fédéraux rouer de coups des détenus, et une recrue abattre à bout portant un homme à genoux, tête baissée. Selon le Premier ministre irakien Haïder Al-Abadi, ces « actes individuels, isolés, ne sauraient être tolérés ». Les autorités ont promis l’ouverture d’enquêtes, comme elles l’avaient déjà fait en mai après la parution, dans l’hebdomadaire allemand « Der Spiegel », du reportage d’Ali Arkady. Ce photographe irakien y dénonçait les tortures, viols et exécutions perpétrés par des membres de l’ERD – la force de réaction rapide qui dépend du ministère de l’Intérieur – sur la base de simples soupçons. Etre une femme aura peut-être évité à Linda de connaître le sort de ces hommes, abattus sans même un simulacre de procès.

La chance de Melina, elle, ce sera peut-être ses enfants. Le samedi 8 juillet, en début de soirée, les hommes du bataillon des forces antiterroristes de Nadjaf la découvrent, prostrée, dans le soubassement de la maison qu’ils viennent d’investir. Cette Française de 27 ans, squelettique, ne baragouine que quelques mots d’arabe. Elle est originaire de Seine-et-Marne. Aux militaires qui l’interrogent d’abord sur une base des forces spéciales irakiennes, près de l’aéroport de Mossoul, avant de la transférer dans une autre base à Bagdad, elle explique que son mari, Lionel, n’était pas un combattant, mais qu’il est parti chercher de l’eau et n’est jamais revenu. L’homme, condamné en France dans le cadre d’une affaire de terrorisme, a rejoint Raqqa, en Syrie, via la Turquie, emmenant avec lui sa famille en octobre 2015. De là, ils ont été expédiés à Mossoul.