Mossoul, le défi de la sécurisation ?

Mossoul était également la capitale administrative de l'Etat islamique et un symbole de puissance. Il y a trois ans, au moment de sa prise par les djihadistes, la ville comptait deux millions d'habitants. Les «soldats du califat» ont âprement défendu leurs positions, pendant neuf mois, face aux forces irakiennes soutenues par la coalition internationale. C'est une défaite militaire supplémentaire pour l'Etat islamique, qui ne cesse de perdre du terrain depuis quelques mois. Environ 200 djihadistes retranchés dans deux pâtés de maison ne tenaient plus qu'une ultime poche de 100 mètres sur 300 adossée au fleuve Tigre dans la deuxième ville d'Irak. Le Premier ministre « arrive dans la ville libérée et félicite les combattants héroïques et le peuple irakien pour cette victoire majeure », indique le communiqué.La bataille de Mossoul, déclenchée en novembre dernier, s'avère être la plus importante en milieu urbain depuis Stalingrad. La progression a été lente, quelques dizaines de mètres par jour, en raison de la présence de nombreux civils, de kamikazes, de snipers et d'engins piégés dans les maisons. La reprise totale de Mossoul signe la fin du projet politique de rétablissement du califat islamique, structure mythique disparue en 1924, censée exercer sa souveraineté sur tout ou partie des musulmans du monde entier. Le chef de Daech, Abou Bakr al Baghdadi - qui n'a plus été vu depuis trois ans et que Moscou affirme avoir éliminé récemment - l'avait proclamé ici même le 29 juin 2014. Ce proto-Etat tenant tête aux troupes coalisées des mécréants, constituait un outil de propagande précieux pour les sergents recruteurs de Daech.

Mossoul était également la capitale administrative de l'Etat islamique et un symbole de puissance. Il y a trois ans, au moment de sa prise par les djihadistes, la ville comptait deux millions d'habitants. Les «soldats du califat» ont âprement défendu leurs positions, pendant neuf mois, face aux forces irakiennes soutenues par la coalition internationale. C'est une défaite militaire supplémentaire pour l'Etat islamique, qui ne cesse de perdre du terrain depuis quelques mois. Environ 200 djihadistes retranchés dans deux pâtés de maison ne tenaient plus qu'une ultime poche de 100 mètres sur 300 adossée au fleuve Tigre dans la deuxième ville d'Irak. Le Premier ministre « arrive dans la ville libérée et félicite les combattants héroïques et le peuple irakien pour cette victoire majeure », indique le communiqué.La bataille de Mossoul, déclenchée en novembre dernier, s'avère être la plus importante en milieu urbain depuis Stalingrad. La progression a été lente, quelques dizaines de mètres par jour, en raison de la présence de nombreux civils, de kamikazes, de snipers et d'engins piégés dans les maisons. La reprise totale de Mossoul signe la fin du projet politique de rétablissement du califat islamique, structure mythique disparue en 1924, censée exercer sa souveraineté sur tout ou partie des musulmans du monde entier. Le chef de Daech, Abou Bakr al Baghdadi - qui n'a plus été vu depuis trois ans et que Moscou affirme avoir éliminé récemment - l'avait proclamé ici même le 29 juin 2014. Ce proto-Etat tenant tête aux troupes coalisées des mécréants, constituait un outil de propagande précieux pour les sergents recruteurs de Daech.

Le plus dur reste à faire à Mossoul : sécuriser durablement la ville et permettre aux populations civiles déplacées hors de la ville de s'y réinstaller. Sur le plan militaire, Mossoul est libérée. Les djihadistes ont cessé de résister quasiment partout, ce qui marque la victoire des forces irakiennes. Mais durant les neuf mois qui ont précédé la reprise de la ville, les djihadistes ont appris à se mêler à la population et à se dissimuler, pour perpétrer des attentats-suicides très meurtriers.

L'EI toujours présent en Irak. Malgré la perte de Mossoul, l'EI détient toujours de nombreux territoires en Irak et en menace d'autres contrôlés par pouvoir irakien. En juin 2014, au moment de la prise de Mossoul, Daech s'était également emparé de vastes régions au nord du pays, à l'ouest et à l'est de Bagdad. Les djihadistes sont toujours solidement installées dans la ville de Tal Afar (dans la province de Ninive) et de Hawija (dans la province de Kirkouk). L'organisation terroriste est également présente dans la province occidentale d'Al-Anbar, où elle tient une large bande de terre.

«Le temps que les zones ouvertement tenues par l'EI soient libérées, il faudra recommencer des opérations ailleurs», explique Michael Knights, de l'Institut Washington sur la politique au Proche-Orient. Dans certaines zones, les djihadistes réapparaissent après que les autorités ont théoriquement repris le contrôle.