Mais qui est vraiment Alex Jones ?

Sa spécialité, c'est le bobard, la fausse information, la théorie du complot. Et plus c'est délirant, mieux c'est. Alex Jones, par le biais de son émission de radio et de son site Infowars, diffuse chaque jour une suite ininterrompue de déclarations farfelues, sans l'ombre d'une preuve, qui circulent ensuite sur Internet. C'est « le théoricien du complot le plus prolifique de l'Amérique contemporaine », estime le Southern Poverty Law Center, une organisation de défense des droits civiques. Il a propagé par exemple que le massacre de l'école primaire de Sandy Hook à Newtown était une pure invention, fabriquée par le gouvernement avec des acteurs, pour imposer un contrôle du port d'arme. Selon les statistiques du FBI, affirme-t-il sur son site, « personne n'est mort en 2012 à Sandy Hook. Elles ne montrent aucun homicide dans cette ville. »

Ce type rondouillard à la voix rauque, sans doute à force de s'égosiller sur un ton enragé, a une vision du monde orwellienne. Son obsession depuis des années, c'est que les élites mondiales veulent s'emparer du contrôle de la planète et créer « un nouvel ordre mondial ». Pour cela, elles ont mis en place un appareil de surveillance sophistiqué, provoquent des crises économiques, climatiques, travaillent à empoisonner l'eau et la nourriture dans le but de se saisir du pouvoir. Lorsqu'elles auront éradiqué une partie de la population par des virus, elles enfermeront les survivants et les soumettront à l'esclavage.

C’est l’un des chefs de file de la désinformation aux Etats-Unis. Alex Jones, Texan de 43 ans, qui se revendique d’extrême droite, anime une émission de radio diffusée sur le réseau Genesis Communications – connu pour sa programmation conspirationniste – et possède un site web, InfoWars, épinglé comme étant l’un des bastions de la fake news. S’il occupe la scène médiatique depuis quelques jours, c’est parce qu’il s’affiche de plus en plus proche de Donald Trump, incarnant le type de média auquel le président fait confiance et accorde du crédit.

Le président des Etats-Unis tweetait en effet, le 18 février dernier, que les entités médiatiques telles qu’ABS, CNN ou encore le New York Times – qualifiées de fake – étaient non pas ses ennemies, mais bien celles du peuple américain tout entier. Ce qui encouragera le New York Times à répondre dans un article : “Et vous savez qui n’est pas un ennemi, selon Donald Trump ? Alex Jones“. L’homme qui nie la tuerie de Sandy Hook du 14 décembre 2012, lors de laquelle 20 enfants ont été abattus, est donc l’ami du 45e président américain. Pour l’anecdote, Alex Jones affirme que les parents en deuil sont des acteurs et que la fusillade a été orchestrée et simulée par un Barack Obama désireux de mettre en place un strict contrôle des armes…

Les affaires d’Alex Jones se portent à merveille depuis l’élection de son champion. Son site internet n’a jamais connu un tel trafic ; les revenus qu’il en tire s’en retrouvent dopés, révèle le New York Times. L’homme qui se targue d’avoir le président en ligne direct, occuperait ainsi le rôle d’informateur privilégié auprès de la Maison-Blanche. Il est chargé de valider les infos que Trump reçoit ainsi que certains communiqués que son administrations publie. Pour résumer : le fact checker du président américain est un conspirateur diffuseur de fake news. Voilà.