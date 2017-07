Les habitants de Raqqa ont-ils peur des troupes kurdes ?

Certains cheikhs de Raqqa redoutent l’arrivée des YPG kurdes, qui mènent l’offensive contre l’État islamique. Seront-ils accueillis en libérateurs ou comme de nouveaux occupants?

«Dans toute l’histoire des Kurdes, on n’a jamais vu un tel soutien, une telle coordination avec une puissance étrangère!» C’est ainsi qu’un enthousiaste officier kurde des YPG, cité par Le Monde, commente l’opération Colère de l’Euphrate, lancée en novembre 2016 pour reconquérir Raqqa. Prise par l’État islamique en juin 2013, cette ville du nord de la Syrie fût un temps considérée comme la «capitale» de l’organisation djihadiste.

Comme ils l'ont été à Mossoul, les civils sont pris au piège de cette bataille. La commission d’enquête des Nations Unies sur la Syrie a évoqué un nombre de victimes civiles «sidérant», que l’ONG Airwars évalue à au moins 600 morts depuis le mois de mars. L’utilisation de phosphore blanc par les Forces démocratiques syriennes (FDS) et la coalition a été rapportée, alors qu’en vertu du droit de la guerre, l’utilisation de ce composé incendiaire est prohibée dans les zones densément peuplées de civils.

Aujourd’hui, les Forces démocratiques syriennes, appuyées par la coalition internationale anti-EI, sont en route vers le cœur de Raqqa. Les FDS sont une coalition formée en octobre 2015 comprenant les YPG –milice du parti kurde PYD, considéré comme la branche syrienne du PKK– et d’autres groupes armés, notamment des milices tribales sunnites, chrétiennes, et des rebelles issus de l'Armée Syrienne Libre. À la différence des rebelles, les FDS combattent l’EI, mais pas le régime syrien. Les États-Unis leur apportent un soutien matériel et militaire, afin de faire reculer l’organisation djihadiste.

La coalition qui semble sur le point de s’emparer de la ville est donc dominée par une formation kurde. Or, la majorité des habitants du gouvernorat de Raqqa sont des arabes sunnites, appartenant à de nombreuses tribus et sous-tribus. Pami celles-ci se trouvent Al-Bayattrah (environ 10.000 membres, majoritaire dans la ville), Al-Ajeel (50.000 membres à l’ouest de Raqqa), Al-Breij (40.000 personnes à l’est de la ville) et Al-Naïm (15.000 membres entre Raqqa et la frontière turque).

Comment celles-ci ont-elles réagi face à l’arrivée de l’EI, et quelle pourrait être leur attitude face à une prise de pouvoir des YPG ou à un retour du régime syrien? Un rapport du chercheur Andrew J. Tabler pour le Washington Institute se penche sur la question.

Selon le rapport, un conflit de générations existe au sein des tribus. Les membres les plus âgés ont bénéficié du clientélisme de l’État syrien, tandis que les jeunes lui sont plus hostiles, donc plus réceptifs à un discours contestataire et religieux. À partir de 2013, des Bayattrah ont rejoint la rébellion, mais peu d’entre eux se sont ralliés à l’EI ou au front Al-Nosra. Ce qui en fait le groupe le moins réceptif au radicalisme religieux.

Les Ajeel, plutôt favorables au régime et redoutant ses services secrets, ont longtemps découragé les jeunes de participer aux manifestations. Certains se sont toutefois radicalisés à Alep durant leurs études, au contact de leaders islamistes. D’autres se sont rendus en Irak après 2003 pour affronter l’armée américaine, puis les milices chiites irakiennes, qui se battent aujourd’hui en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad. C’est le cas d’Ali Moussa al-Shawakh, dit Abou Luqman, l’actuel «gouverneur» de l’EI à Raqqa. Passé par la tristement célèbre prison militaire de Saidnaya, il est libéré lors de l’amnistie de 2011 et rejoint la rébellion.

Les membres d’Al-Breij se sont montrés encore plus réceptifs au discours de l’EI. Une partie d’entre eux ont été influencés par le cheikh salafiste Mohammed Al-Kadir, basé à Raqqa. D’autres familles, parties travailler en Arabie saoudite, ont adopté les codes d’un islam très conservateur. En 2003, des jeunes se rendent en Irak pour combattre les forces américaines. Lors de la guerre civile syrienne, les leaders de la tribus s’opposent initialement aux djihadistes, mais lorsque le front al-Nosra s’empare de la ville, des centaines de jeunes rejoignent l’EI. Les membres de la tribu Al-Breij ayant une réputation d’«hommes forts», ils sont ensuite été envoyés sur des fronts difficiles, par exemple lors de la bataille de Kobané. Les combattants du YPG qui y ont pris part ne l’ont pas oublié.

Quant aux Naïm, ils sont initialement peu sensibles au radicalisme religieux. Le prosélytisme des membres rentrés d’Arabie saoudite fonctionne moins bien que chez les Al-Bayattrah. Mais ils sont nombreux à s’être ralliés à l’EI de façon opportuniste, accueillant ses leaders et l’aidant à faire entrer des combattants étrangers via la frontière turque. Une centaine de leaders tribaux d’Al-Naïm occuperaient des postes à responsabilités au sein de l’administration de l’EI. En novembre 2014, des dizaines de ses membres ont été tués à Kobané dans des combats face aux YPG.