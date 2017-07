Daech, l'hydre du terrorisme ?

Il n’a échappé à aucun observateur que Daech est globalement sur le déclin. Cela est indubitablement la conséquence des revers militaires rencontrés sur différents fronts. A savoir que la reprise de Mossoul, les reculs enregistrés au nord et à l’ouest de Raqqa, la perte d’influence en Libye et même au Nigeria, sont durement ressentis par les sympathisants car l’« odeur de victoire » qui avait suivi la fondation du « califat » en 2014 s’est progressivement estompée. Les volontaires pour rejoindre le califat se font de plus en plus rares et la tension sécuritaire qui régnait ailleurs, particulièrement au Maghreb, est en train de retomber (très) progressivement.

Certes, la bête est toujours vivante et capable de succès militaires comme actuellement aux Philippines dans la ville de Marawi que les autorités ne parviennent pas à reprendre après des semaines de combats acharnés ou dans le Sinaï qui connaît toujours une insécurité due à la guérilla menée par la wilayat locale de Daech. Même sur le front syro-irakien, la victoire militaire totale est loin d’être acquise. Il reste à reprendre la région de Tal Afar (à l’ouest de Mossoul), la province d’Al-Anbar située à l’ouest de l’Irak ainsi que la région de Deir ez-Zor en Syrie (sans compter que la ville de Raqqa n’est pas encore tombée).

Comme un fauve blessé qui reste redoutable, Daech peut surprendre comme cela a été le cas récemment dans les opérations kamikazes menées en Iran où lors de différentes tentatives d’attentats qui ont heureusement échoué en France et en Belgique. A la mi-juillet, Interpol a diffusé l’identité de 173 terroristes qui étaient susceptibles de mener des opérations de représailles de par le monde pour venger les reculs militaires de l’« Etat » islamique. Pour mémoire, 20 000 étrangers dont 4 000 Européens ont servi sous sa bannière. Mais l’enthousiasme belliqueux des volontaires parait avoir considérablement diminué même s’il est trop tôt pour affirmer qu’il a disparu.