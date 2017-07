Algérie: le retour du trabendo ?

« L’importateur ne sait pas quels sont les critères d’obtention d’une licence, pourquoi il n’a pas été retenu, ni qui a été sélectionné », s’insurge Slim Othmani, également président du Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care), un groupe de réflexion patronal. Selon lui, ce manque de transparence « encourage la corruption » et les trafics.

Cet exemple souligne le manque de concertation et le flou autour des critères présidant au choix des produits soumis à licence et à la fixation des quotas, dénoncent les chefs d’entreprises algériens, fustigeant en outre le processus obscur d’octroi des licences.

Exemple le plus récent : l’interdiction d’importation de produits finis en plastique. Cette mesure, qui concerne notamment « certains types de bouchons, risque de paralyser plusieurs sites de production de l’agro-alimentaire, des cosmétiques et du médicament », souligne Slim Othmani, PDG d’une entreprise de jus de fruits.

Difficile de faire des prévisions sans savoir quels produits ou matière première on pourra importer et en quelle quantité, se plaignent les chefs d’entreprises algériens.

En juillet, l’importation de 24 nouveaux produits – dont sauces et soupes industrielles, robinets, barres chocolatées, pâtes, jus de fruits et eaux minérales, briques et tuiles ou produits finis en plastique – a été interdite en attendant l’octroi de licences.

La dégringolade, depuis 2014, des prix du pétrole qui fournit à l’Algérie 95% de ses devises, a creusé le déficit commercial et fait fondre les réserves de change du pays, amassées au temps du baril à 100$ et passées de 195 milliards de dollars en mars 2014 à 108 milliards en juin dernier. En clair, la valeur des importations algérienne dépasse celle des exportations, obligeant le pays à faire sortir plus de devises qu’il n’en perçoit.

Destinées à préserver les devises de l'Algérie, les restrictions croissantes aux importations nuisent paradoxalement aux sociétés locales, s'alarment experts et chefs d'entreprise qui craignent fermetures d'usines et pertes d'emplois.

Économiste et enseignant à l’université d’Alger, Chaffir Ahmine soutient, lui, la politique actuelle. À deux conditions : qu’elle soit « conjoncturelle » et que l’État investisse parallèlement dans l’industrie locale – publique et privée – afin de substituer la production nationale aux produits d’importation.

Or, selon Mouloud Hédir, les licences concernent peu de produits fabriqués localement. Et elles risquent de faire souffrir les finances publiques, les droits de douanes et la TVA à l’importation, représentant environ 25% des recettes fiscales non pétrolières.