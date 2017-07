Un passeport pour le paradis ?

Un passeport pour gagner le paradis. C’est l’une des dernières trouvailles de Daech, exclusivement destinée à ses candidats aux attentats-suicides.

Certains exemplaires de ce passeport ont été découverts par les Forces Syriennes, dans les zones libérées de Rakka, au nord de la Syrie, jusqu’alors plus grosse ville syrienne occupée par l’État islamique et capitale économique de Daech dans le pays.

Selon les informations relayées par l’agence kurde Hawer news agency (ANHA), le passeport en question, « professionnellement imprimé en vert et or, n’est pas personnalisé ». Il ne porte ni l’identité, ni les renseignements sur la date et le lieu de naissance de son titulaire. En guise de nom, la mention « musulman » ; pour la profession, celle de « propagateur de l’islam ».

Le document, dont des photos sont activement partagées sur les réseaux sociaux, « contient aussi des passages du Coran concernant l’enfer et le paradis, et indique que son propriétaire ne peut se rendre qu’au paradis », indique RT Arabic, chaîne de télévision russe. D’autres pages encouragent, en passant, les militants à poursuivre les attentats-suicides.

Un tel passeport, proposant un voyage sans escales vers le paradis, constitue une offre alléchante pour nombre de militants de Daech, tous considérés comme des kamikazes en puissance par l’organisation terroriste. L’attentat-suicide constitue la finalité par excellence de l’action d’un combattant de Daech, pour qui la mort est une délivrance à portée de main.

« Les combattants de Daech se rendent en Syrie et en Irak pour mourir. Ils savent qu’ils vont mourir, ils l’ont choisi. La fascination pour la mort est une chose qui existe dès le départ, elle est au centre de leur projet », analyse Olivier Roy, politologue et auteur du Djihad et la Mort.