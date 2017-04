Syrie: un pays au bord de la faillite ?

Depuis 2011, les affrontements entre les rebelles et le régime syrien ont fait plus de 270.000 morts, déplacé plus de la moitié de la population et provoqué la ruine du pays.

Jour après jour, la Syrie s'enfonce un peu plus dans l'abîme. Déclenchée en 2011 à la suite de manifestations contre le régime de Bachar el-Assad, la révolte s'est muée en guerre dévastatrice qui n'épargne personne. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), la seule ONG qui dresse encore un bilan humain, les affrontements ont fait plus de 270.000 morts. Sur le plan économique, le conflit a fait revenir trois décennies en arrière l'économie du pays, privé de quasiment tous ses revenus et dont la majorité des infrastructures est détruite.

● 271.138 morts

L'OSDH, organisme proche des rebelles, estime que les combats ont fait 271.138 morts depuis 2011. Parmi eux figurent 79.106 civils dont 13.500 enfants et 8760 femmes, selon un bilan donné le 23 février 2016. Le décompte n'inclut pas les milliers de disparus dont on ignore le sort, opposants dans les geôles du régime et membres des forces loyalistes capturés par les rebelles et les groupes djihadistes, dont l'organisation Etat islamique (EI). Dans un rapport publié en février, des enquêteurs de l'ONU ont affirmé que des milliers de personnes détenues par les différentes parties ont perdu la vie, accusant le régime de Damas d'«extermination» de prisonniers.

● Plus de la moitié des Syriens sont aujourd'hui déplacés

La guerre a aussi poussé plusieurs millions de personnes à fuir leur ville, voire la Syrie. C'est «la plus grande population de réfugiés pour un seul conflit en une génération», affirmait en juillet 2015 le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Selon l'organisme de l'ONU, plus de la moitié de la population a été chassée de ses terres depuis le début du conflit. Au total, plus de 12 millions de Syriens ont fui la guerre, principalement à l'intérieur du pays. Mais 4,7 millions d'entre eux sont partis à l'étranger.

Les pays limitrophes de la Syrie sont les plus touchés par cet afflux de 4,7 millions de réfugiés. La Turquie est aujourd'hui la principale terre d'asile, accueillant sur son sol près de 2,8 millions de Syriens. Le Liban en accueille quelque 1,5 million, selon des sources officielles. Plus des deux tiers vivent dans ce pays dans une «pauvreté extrême», selon l'ONU. En Jordanie, quelque 630.000 sont enregistrés auprès du HCR, mais les autorités évaluent leur nombre à plus d'1,5 million. 250.000 Syriens sont réfugiés en Irak et 260.000 en Egypte.

Les réfugiés font face à la pauvreté, à des problèmes de santé et des tensions croissantes avec les communautés locales où ils vivent dans des structures provisoires et des conditions très difficiles. Une grande majorité des réfugiés syriens se trouvent toujours dans les pays de la région, mais ils sont de plus en plus nombreux à se rendre en Europe après un périple dangereux et incertain.

● Les structures de santé anéanties

Le secteur de la santé souffre particulièrement des affrontements, selon les données de la Banque mondiale. L'organisation a étudié les conséquences de la guerre sur six villes: Alep, Der'a, Hama, Homs, Idlib et Latakié. Les bombardements y ont endommagé les infrastructures, coupé l'approvisionnement et vidé les services des professionnels de santé. Sur les 780 établissements recensés dans ces six villes, environ un tiers ont été endommagés. En 2015, l'étude relève une recrudescence des attaques menées contre les bâtiments médicaux. Sur tout le pays, près de 50% des hôpitaux ont été soit endommagés, soit détruits par les combats selon la Croix Rouge et l'Organisation mondiale de la santé.

● Les écoles ne sont pas épargnées

Sur les six villes de l'étude, 1417 établissements allant de la crèche à l'université ont été endommagés dans les combats, soit 14,8% d'entre elles. Au total, les destructions étaient estimées fin 2014 entre 101 et 123 millions de dollars. Dans la mesure où l'ensemble du pays comptait 16.000 écoles élémentaires et secondaires, la Banque mondiale estime que les dommages sont «très conséquents». Par ailleurs, une autre étude conduite par les Nations unies estime que 20% de tous les établissements scolaires de Syrie sont endommagés ou détruits. Autre problème, 18% des écoles sont occupées par des déplacés et ne fonctionnent plus comme des établissements scolaires.

● Une économie exsangue

Rien que pour les six villes étudiées, les dommages sur les habitations, les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'énergie ou encore de l'eau et des sanitaires, étaient estimés entre 3,6 et 4,5 milliards de dollars à la fin de l'année 2014. De loin la ville la plus touchée, Alep compte pour 40% de cette estimation. Les habitants ont particulièrement souffert de la soif. Le 26 novembre 2015, des raids aériens ont gravement endommagé une usine de retraitement des eaux usées, ce qui a coupé l'accès à l'eau pour 1,4 million des personnes. De manière générale, l'économie du pays est exsangue. La Syrie s'enfonce dans la récession, de même que les recettes fiscales se sont totalement effondrées.

Les exportations ont chuté de 90% depuis le début de la révolte, selon un haut responsable, alors que le pays est soumis à de sévères sanctions internationales. Selon le ministre du Pétrole, les pertes directes et indirectes dans le secteur pétrolier et gazier s'élèvent à 58 milliards de dollars (52 milliards d'euros). En 2015, une coalition de 130 ONG affirmait que la Syrie vivait quasiment sans lumière, 83% du réseau électrique ne fonctionnant plus en raison de la guerre.

À l'image d'Alep, d'Homs ou de Deir ez-Zor, l'économie syrienne est, elle aussi, un véritable champ de ruines. Selon de nombreux experts, le conflit qui a débuté en 2011 a fait revenir trois décennies en arrière l'économie syrienne, privée de quasiment tous ses revenus et dont la majorité des infrastructures ont été détruites. «Le pays a perdu une décennie en termes d'indice de développement humain et son économie est revenue à son niveau des années 80», affirmait en 2014 Bassel Kaghadou, chargé par les Nations unies de réfléchir aux façons de reconstruire l'économie et la société syriennes. «La Syrie ne sera plus jamais la même, son économie sera plus modeste, sa population moins nombreuse», assurait-il.

• Un produit intérieur brut en chute libre

D'après un rapport de l'ONU coréalisé avec l'université écossaise de Saint-Andrews, les pertes cumulées de l'économie syrienne entre 2011 et 2015 sont estimées à 259,6 milliards de dollars. Le PIB s'est ainsi contracté de 55% entre 2010 et 2015, alors qu'était prévue une croissance de 32% en l'absence de conflit, souligne le rapport. Selon le Centre syrien pour la recherche politique (SCPR), la baisse du PIB entre 2011-2015 était notamment due à la diminution du commerce intérieur, des services gouvernementaux et de la production de pétrole.

Les pertes se sont nettement accélérées entre 2012 et 2013, au moment de l'intensification des combats. Cette période coïncide également avec le début des sanctions économiques, imposées par les pays du monde entier. Par exemple, le 14 mai 2012, l'Union européenne avait instauré des sanctions ciblant le pétrole et le tabac. Une décision suivie en août par les États-Unis. L'effondrement de la production pétrolière (qui est passée de 386.000 à 28.000 barils par jour) et du gaz naturel (de 8,9 milliards de mètres cubes à 5,9 milliards de mètres cubes) ont ainsi exacerbé les pertes du PIB, entre 2010 et 2013.

• Une inflation stratosphérique

L'indice des prix à la consommation (IPC), qui est l'instrument de mesure de l'inflation, est l'un des seuls indicateurs encore publiés, chaque mois, par le Bureau central syrien des statistiques (SCBS). Cumulé, l'IPC a été multiplié par 5 entre 2010 et 2016. Ceci s'explique par des pénuries d'approvisionnement de nourriture, carburant, de médicaments mais aussi par l'arrêt de plusieurs subventions gouvernementales (eau, nourriture, électricité). Après avoir été relativement stable en 2014, l'inflation a connu une importante hausse depuis 2015.

Cette augmentation des prix a été payée de plein fouet par les Syriens. En effet, celle-ci a été particulièrement forte sur les denrées alimentaires. Selon le Bureau central syrien des statistiques, le prix des légumes entre 2010 et 2016 a été multiplié par 9, celui de l'eau minérale, des boissons et jus de fruit par 8. Le prix du pain et des céréales a lui quintuplé. En 2015, un rapport du Fonds international de développement agricole (FIDA) et du Programme alimentaire mondial (PAM) a révélé que les ménages dépensent des montants disproportionnés pour les achats de biens comestibles. Ainsi dans certaines zones du pays, les dépenses alimentaires peuvent dépasser les 50% à 60% des dépenses globales d'une famille. Les foyers les plus pauvres sont, eux, devenus incapables de subvenir à leurs besoins fondamentaux, détaille un document du centre syrien pour la recherche politique.

Cette forte inflation s'explique évidemment par la rareté de nombreux produits et services, en raison du conflit et des conditions de sécurité. Mais elle est aussi la conséquence de la dévaluation de la monnaie syrienne réalisée par le gouvernement, afin de combler le déficit budgétaire.

• Un important déficit commercial

Les exportations en 2015 ont diminué de 29%, par rapport à 2014, en raison de la fermeture des frontières, de l'impact des batailles, de la baisse de la demande effective et de la dépréciation de la monnaie syrienne. En outre, les politiques publiques ont fortement affecté les exportations à cause de l'augmentation des coûts de production.

L'économie syrienne est de plus en plus dépendante des importations puisque certains secteurs se sont complétement éffondrés. En outre, les besoins en produits alimentaires et pharmaceutiques ont explosé. Même s'il s'est réduit, le déficit commercial est encore relativement important puisqu'il atteignait 27,6% en 2015 contre 38,9% du PIB en 2014.

• Un lien économique toujours plus étroit avec la Russie

La Russie, qui a lancé une intervention militaire en Syrie il y a un an et demi et remis en selle le régime de Bachar el-Assad, a vivement réagi aux frappes américaines ce vendredi. La guerre a renforcé les liens historiques qui unissent Damas et Moscou (à qui l'intervention syrienne coûterait environ 3 millions de dollars par jour, selon le Washington Institute), notamment sur le front économique. Depuis 2005, date à laquelle la Russie a effacé environ 70% de la dette syrienne de 13,4 milliards de dollars, les échanges entre les deux pays se sont envolés. Ils ont atteint un pic de 2 milliards de dollars en 2008, selon un rapport de l'Ifri datant de juste avant la guerre. L'ONG Carnegie Endowment for International Peace rapporte, de son côté, que les échanges commerciaux entre les deux pays sont retombés à 1 milliard de dollars en 2010, avant de grimper à nouveau à 2 milliards en 2011. La Syrie est notamment un gros acheteur d'armes russes: 78% de ses commandes entre 2007 et 2012 ont été passées auprès de la Russie, selon le Stockholm International Peace Research Institute. La Syrie a importé pour 1,3 milliard de dollars d'armement entre 2008 et 2013, avec une explosion des achats à partir de 2010.