Roubaix, épicentre de l'islamisme radical ?

Roubaix a été l’un des axes de pénétration du salafisme en France. Le salafisme est évidemment en relation avec l’Algérie et Roubaix est l’une des villes à la plus forte implantation algérienne. Il ne faut pas oublier que “la marche des Beurs” de 1983 est montée jusque Roubaix, ou qu’il s’y est tenu l’un des principaux meetings de soutien au FIS, après 1989.

Ainsi, les imams saoudiens vont très tôt investir Roubaix après l’invasion du Koweït par Saddam Hussein, profitant des mouvements qui naissent alors en France. Il se développe là une politique de promotion du salafisme, à Roubaix comme dans la région lyonnaise.

De plus, Roubaix est proche du centre islamique de Bruxelles, où règne également une ambiance salafiste très forte. Les liens sont rapidement devenus étroits, sur fond de soutien au FIS. Or, le FIS, fortement salafiste, basculera dans le jihadisme à travers le GIA. Il y a 20 ans, le Raid menait l'assaut contre une bande de braqueurs, devenus terroristes islamistes. Parmi eux, deux convertis. Il est 6 heures, le 29 mars 1996, dans le quartier de l'Alma à Roubaix, lorsque le Raid donne l'assaut contre le "gang de Roubaix", apparemment une bande de braqueurs, mais engagés dans une dérive islamiste, qui annonce le parcours actuel des El Bakraoui, Coulibaly, et autres Kriket, ces délinquants devenus djihadistes. Du 27 janvier au 8 février, plusieurs hold-up et braquages ultra-violents avec armes de guerre ont lieu dans la métropole lilloise, une fusillade faisant un mort à Roubaix. Mais "après le 8 février, ça s'arrête net. On le saura après : deux à trois sont repartis en Bosnie, avec leur maigre butin pour acheter de l'armement lourd et faire quelque chose d'encore plus sérieux", se souvient Romuald Muller, ancien chef de la brigade criminelle de Lille. Le 25 mars, un fourgon de la Brinks est ainsi attaqué à Leers au lance-roquettes, à la kalachnikov et à la grenade. Le 27, les enquêteurs réalisent que des membres du gang ont fait un aller-retour à Molenbeek, aujourd'hui fief présumé du djihadisme en Europe. Le 28 mars, la violence monte encore d'un cran : un attentat à la voiture piégée, garée devant l'ancien commissariat, est évité de justesse, à quelques jours d'une réunion du G7 dans la capitale des Flandres. Cette tentative manquée précipite l'assaut du Raid. Quatre des malfaiteurs, tous issus de la jeunesse roubaisienne immigrée du Maghreb et de Turquie, meurent dans l'effondrement et l'incendie de la maison provoqué par des grenades qu'ils avaient lancées. Le jour de la fusillade, Jean-Louis Debré, alors ministre de l'Intérieur, explique pourtant que cette affaire relève du "grand banditisme" et nullement "du terrorisme" ou de "l'islamisme". Les spécialistes de la lutte antiterroriste, eux, sont dépités d'être tenus à l'écart de l'enquête, persuadés qu'il ne s'agissait pas de simples délinquants de droit commun, mais bien des partisans d'un islam radical. Parmi les dix membres de la bande, figurent en effet deux convertis, surnommés parfois "les ch'tis d'Allah", nés dans des familles catholiques ouvrières : Lionel Dumont et Christophe Caze, tué le lendemain en Belgique lors de sa fuite et considéré comme le "cerveau" du groupe. "C'est une des premières fois que la question des convertis se pose, alors qu'aujourd'hui elle est importante, vu le nombre de départs de Français vers des terrains de combat", argue Antoine Mégie, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Rouen et spécialiste de la lutte contre le terrorisme. La route du "gang de Roubaix" épouse en effet celle de la Bosnie, où plusieurs membres ont combattu dans les rangs des moudjahidine de Zenica en 1994 et 1995, des soldats de l'islam venus combattre les Serbes aux côtés de l'armée bosniaque. Le politologue Gilles Kepel, dans son ouvrage Passion française (Gallimard), rappelle, lui, "qu'après les accords de Dayton de décembre 1995 (mettant fin à la guerre en Bosnie, NDLR), Caze et Dumont s'étaient recyclés dans le djihad sur le territoire français". "Au confluent entre grand banditisme et terrorisme islamiste, ils prolongeaient à leur manière fruste l'épopée meurtrière de Khaled Kelkal, abattu quelques mois auparavant le 29 septembre 1995 dans la banlieue lyonnaise." Selon le chercheur, ils "anticipaient l'affaire Merah" en 2012, "après seize années qui avaient marqué une longue pause du terrorisme djihadiste dans l'Hexagone". Sur les dix membres du "gang", quatre sont tués lors de l'assaut, un est tué le lendemain, deux sont incarcérés, deux ont été libérés au début des années 2010 et 1 n'a jamais été retrouvé.

Plus avant, Roubaix a été le théâtre d’événements fondateurs, au moment de la guerre d’Algérie, avec les affrontements entre le Mouvement national algérien et le FLN. Les hommes s’y sont battus à mort, sur fond de prélèvement de l’impôt révolutionnaire que tous les ouvriers étaient tenus de payer à cette époque de plein emploi, sous peine d’être exécutés. On estime généralement le nombre de morts à près de trois cents en moins de huit ans.

Les deux terroristes arrêtés dernièrement à Marseille viennent de Roubaix: le 7 décembre 2016, le domicile de Merabet, à Roubaix, est perquisitionné. Les policiers découvrent un drapeau du groupe Etat islamique, de la documentation djihadiste. Mahiedine Merabet est absent, mais un autre homme se trouve dans l'appartement. A ce moment-là, ce dernier présente des papiers. Qui s'avèreront être faux : il s'agit en fait de Clément Baur...terroriste prêt à frapper durant la campagne présidentielle française.

Par ailleurs, les harkis étaient fortement implantés, à Roubaix. C’était l’une des rares villes, avec Dreux, en Normandie. Ils étaient implantés là parce qu’il leur était possible de travailler dans l’industrie ; ils n’étaient pas laissés au chômage, comme dans le sud de la France. Or, les jeunes du FLN traitaient les fils de harkis de traîtres, à l’époque. Ce qui s’est retourné contre eux ensuite. Ce sont les autres qui leur ont reproché d’avoir abandonné l’islam, avec les généraux, et leur disaient “Nous sommes plus musulmans que vous”... A Roubaix, l’islam se voit, et cette visibilité nourrit des inquiétudes et des fantasmes. Des librairies coraniques, des magasins de mode aux foulards par dizaines, des boucheries halal en veux-tu en voilà, et six mosquées. Le magazine Valeurs actuelles fait son beurre du décor : déjà deux reportages sur l’un des cent «Molenbeek français». L’expression a été utilisée par le socialiste Patrick Kanner, ministre de la Ville, ancien président du conseil général du Nord et ex-salarié du centre communal d’action sociale de Roubaix. Il n’a cité aucun nom, mais Roubaix s’est senti tout de suite visé, et trahi : «Nous ne réglerons pas les problèmes avec une étiquette supplémentaire» , peste Guillaume Delbar, le maire LR qui a ravi la municipalité au PS lors des dernières élections. Roubaix est déjà la ville la plus pauvre de France, avec 45 % de ses 95 000 habitants sous le seuil de pauvreté, d’après une étude de 2014 du cabinet Compas, spécialisé dans l’observation sociale. Les militants PS se désolent de même, comme Romain Belkacem : «Petite délinquance, pauvreté et radicalisation, tous les ingrédients sont présents, mais évitons les raccourcis devant un micro.»