Libye: le retour attendu des Kadhafi ?

Il se proclame kadhafiste. Crânement, le jeune homme annonce le « futur retour des partisans de Mouammar Kadhafi en Libye ». Derrière lui, le plateau du djebel Nefoussa, massif montagneux du nord-ouest libyen, bascule sur la plaine qui roule au nord vers le littoral. Ici, à Rayayna, des fanfarons comme Ahmed Salem Ali peuvent clamer leur nostalgie du régime de la « Jamahiriya » (Etat des masses) renversé par la révolution de 2011. Et quand ils parlent de « retour », ils pensent à Saïf Al-Islam Kadhafi, le fils du Guide, vivant vraisemblablement en résidence surveillée à Zintan, le berceau de la révolution dans le djebel Nefoussa situé à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Rayayna. Ahmed Salem Ali le dit avec aplomb : « Si nous savions précisément son lieu de résidence, nous monterions une opération pour le libérer. »

Rodomontade ? Le risque d’un raid kadhafiste est jugé assez sérieux pour que les autorités de Zintan aient décidé de cultiver un épais mystère autour de la présence de Saïf Al-Islam, 44 ans, dans leur cité. En novembre 2011, une brigade révolutionnaire de la ville avait arrêté dans le désert Saïf Al-Islam Kadhafi alors que, déguisé en Touareg, il tentait de fuir vers le Niger. Dauphin pressenti de son père et figure des velléités d’ouverture du régime dans les années 2000, Saïf Al-Islam Kadhafi est aujourd’hui au centre d’un imbroglio judiciaire révélateur de la dislocation du pays en fiefs rivaux. Le 28 juillet 2015, il a été condamné à mort, aux côtés de huit autres anciens dirigeants du régime déchu, par une cour spéciale de Tripoli pour son rôle dans la répression des insurgés de 2011. Mais ce jugement a été prononcé par contumace car il se trouvait emprisonné à Zintan sous l’autorité de la brigade Abou Bakr Al-Siddiq, une des milices de la cité. Ses geôliers avaient refusé de le livrer au tribunal.

Dès son arrestation, les autorités de Zintan avaient décidé de conserver jalousement le précieux détenu, utile monnaie d’échange. Leur détermination n’a pu que se renforcer avec la guerre civile ayant éclaté l’été 2014 entre la coalition Aube de la Libye (Fajr Libya) – bloc politico-militaire d’obédience islamiste – régnant à Tripoli et le camp rival du général Khalifa Haftar, adossé au Parlement exilé à Tobrouk (Est) et soutenu par Zintan. Après cinq années passées dans les geôles libyennes, Seif Al Islam peut revoir la lumière du soleil. Le second fils de Mouammar Kadhafi a été libéré par la milice de Zintan qui l'avait capturé à la chute du régime. L'avenir de cet ancien homme fort du régime se pose avec acuité sous fond de rivalité entre Khalifa Haftar et Sayyed El Sarraj.Le mouvement qui défend la Jamahiriya est scindé en 3 groupes principaux. Selon les observateurs, celui qui s’articule autour de Saif al-Islam, le deuxième fils de Mouammar Kadhafi, serait le mieux organisé.

Al-Islam bénéficie d’un certain crédit dans le monde occidental. Un rapport britannique transmis par un email à Hillary Clinton, révélé par Wikileaks, le présente comme un politicien modéré, qui semble prêt à s’engager pour permettre à son pays d’effectuer une transition vers la démocratie.

Les partisans de Kadhafi soulignent que Saif al-Islam, qui est diplômé de la London School of Economics, est un homme instruit, et un candidat plus intéressant à cet égard que ses frères et sœur.

Saif al-Islam a été condamné à mort et il est détenu en résidence surveillée 2011 dans la ville de Zentan, mais il jouit d’une assez grande liberté de mouvement. Il est considéré par certaines tribus comme le leader légitime du pays et comme un symbole d’unité.

L'information est presque passée inaperçue dans les médias. Plus de cinq ans après sa capture Seif Al Islam, le second fils de Mouammar Kadhafi, est à nouveau libre. C'est le colonel Ajmi Al-Atiri, chef de la brigade d'Aboubakr Al Seddik -responsable des prisons de la ville libyenne de Zintane- qui a confirmé l'information lors d'une interview à France 24 reprise par Echorouk. « Seïf Al-Islam est mis en liberté et se trouve sur le sol libyen. C'est tout ce que je peux vous dire », a confié le haut responsable à la chaîne satellitaire française.