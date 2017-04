La taqiya au coeur des projets terroristes ?

Il prétendait s'appeler Ismaïl Djabrailov ou encore Ismaïl Abdoulaef. Se disait Russe ou Lituanien. Mais c'est sous sa vraie identité, celle de Clément Baur, né le 16 juillet 1993 à Ermont (Val d'Oise), que cet homme a été interpellé mardi matin au pied du logement qu'il louait à Marseille. Les enquêteurs de la DGSI recherchaient depuis plusieurs semaines ce Français de 23 ans, proche de Mahiedine Merabet, arrêté avec lui. Le duo était traqué depuis l'interception d'une vidéo d'allégeance à l'organisation Etat islamique (EI). Si leur cible n'a pas encore été précisément identifiée, les policiers ont la certitude qu'ils préparaient un carnage à l'aube du premier tour de l'élection présidentielle. En témoigne l'arsenal militaire, composé d'explosifs et d'armes à feu, retrouvé dans la planque des deux amis.

Avant son arrestation, Clément Baur était porté disparu depuis plus de deux ans. Il est parvenu à vivre dans la clandestinité en usant de divers subterfuges. "Il utilisait des faux papiers mais usurpait aussi l'identité de personnes réelles", explique une source proche de l'enquête à L'Express. Sa disparition est datée au 4 janvier 2015: le jeune homme, qui habitait alors à Liège, en Belgique, aurait été vu pour la dernière fois à la gare de Marseille Saint Charles, selon son avis de recherche. Les proches du jeune homme, converti à l'islam à 17 ans, préviennent qu'il est radicalisé et susceptible de vouloir se rendre en Syrie. Une fiche S est alors établie à son nom. Mais les investigations sont menées dans le cadre d'une disparition inquiétante classique et non sous le régime de l'antiterrorisme.

A l'époque, les suspicions de départ pour le djihad n'ont pas été étayées", précise notre source. Deux semaines plus tard, le 16 janvier, l'aspirant djihadiste se fait déjà arrêter dans un TGV reliant Bruxelles à Nice. Selon La Voix du Nord, il est contrôlé par les douaniers et présente alors les papiers d'identité d'un Lituanien dénommé Ismaïl Abdoulaef. Les fonctionnaires ne sont pas dupes et pressentent qu'il s'agit de faux documents. Clément Baur est débarqué et remis aux policiers de la Gare Lille-Nord.Jugé en comparution immédiate à Lille, l'homme berne la justice. Il reconnaît avoir utilisé une identité fictive et prétend s'appeler... Ismaïl Djabrailov. Sans complexes, l'homme s'invente une histoire dramatique devant le tribunal, disant avoir fui le Daguestan et avoir acheté des papiers lituaniens pour circuler en Europe. C'est donc sous le faux nom d'Ismaïl Djabrailov, et non celui de Clément Baur, qu'il est condamné à quatre mois de prison ferme pour "détention et usage de faux documents". Un comble. Le jeune homme, qui s'exprime pourtant dans un français parfait face aux juges, est placé en détention.

En toute logique, le jeune converti est enregistré comme le détenu Ismaïl Djabrailov à la maison d'arrêt de Lille-Sequedin. "Lorsque j'ai vu sa photo en début de semaine, je l'ai reconnu. Son visage me disait quelque chose, mais pas le nom, Clément Baur", confie un surveillant de l'établissement à L'Express. Selon ce fonctionnaire pénitentiaire, le jeune homme n'a commis ni violence, ni délit lors de son incarcération. Le plus jeune du duo n'a pas particulièrement marqué les esprits, contrairement à Mehiadine Merabet, 29 ans, son futur complice, avec qui il partage sa cellule pendant les trois mois de son incarcération. "Il n'est pas resté suffisamment longtemps pour que l'on se souvienne bien de lui. Et puis, son co-détenu était du genre à attirer l'attention, alors cela le rendait encore plus discret", poursuit le surveillant. Avec le recul, le fonctionnaire est encore sous le choc face à l'audace du futur djihadiste: "J'ai appris qu'il était Français, alors que, pour en avoir reparlé avec mes collègues, nous sommes certains qu'il ne parlait jamais en français avec son co-détenu". Une nouvelle tentative de

Le faussaire du djihad est libéré en mars 2015 et reprend son vagabondage européen. Pendant ce temps, sa famille multiplie les appels sur les réseaux sociaux, ignorant qu'il vient de purger une peine sous un alias fictif. En mai, la tante de l'aspirant djihadiste relaye ainsi un document sur lequel la date de disparition est toujours fixée au début du mois de janvier. Le jeune homme apparaît souriant, la barbe fournie et le visage plus fin que sur la fiche de recherche diffusée lors de sa traque par les services antiterroristes.

Le reste du parcours de Clément Baur est bien plus flou. Mais il continue à se cacher."Il a effectué énormément de déplacements en Belgique, en Allemagne et en France. C'étaient des allers-retours réguliers avec des séjours de quelques mois à chaque fois", précise notre source proche de l'enquête. La justice belge a confirmé ce mercredi qu'il était visé par une enquête judiciaire en Belgique et recherché pour audition. De sources concordantes, il s'agissait d'investigations en lien avec la mouvance djihadiste locale. Selon le procureur de Paris, Clément Baur utilisait parfois le nom d'un djihadiste tchétchène, connu pour avoir vécu à Verviers, une commune belge dans laquelle plusieurs terroristes ont transité. Elle a aussi donné son nom à la cellule à l'origine des attentats de Paris.Les enquêteurs tentent désormais de déterminer à quel moment le jeune homme est revenu en France dans l'idée de semer la terreur.

Son dernier tour de passe-passe remonte à décembre 2016. Une perquisition administrative est menée au domicile de Mahiedine Merabet à Roubaix dans le cadre de l'état d'urgence. Le locataire des lieux est absent. Mais un autre homme est interrogé. Il décline une identité fictive, inconnue, et est laissé libre. Les policiers découvriront plus tard qu'il s'agissait de Clément Baur.

La Taqiya est effectivement une technique visant à dissimuler un djihadiste entre deux attentats.

C'est une évidence. C'est une pratique de tapis qui consiste à revêtir un masque de modernité pour mieux se mêler à la foule. Ainsi, le djihadiste fera semblant de vivre comme tout le monde, ira danser et boire, s'habillera comme la plupart des gens… C'est une tactique qui implique de faire tapis, de se dissimuler.

C'est une stratégie qu'on a constaté à Montauban mais également à Toulouse : après les attentats et pendant l'enquête, l'ensemble des proches et le voisinage tendaient à dire que rien ne laissait soupçonner une radicalisation, des projets terroristes… Extérieurement, les djihadistes donnaient unanimement le sentiment d'être bien intégrés. A Saint-Denis, par exemple, on entend dire que les djihadistes mangeaient des pizzas. C'est un procédé utilisé régulièrement pour planifier des attentats sans être repéré et qui permet, si la cause le justifie, d'enfreindre la loi islamique et les prescriptions concernant l'alimentation notamment. La fin justifie les moyens. Cela ne signifie bien évidemment pas que chaque musulman qui s'est intégré se cache et complote un attentat, loin de là. Mais on ne peut malheureusement découvrir qu'après coup qu'un djihadiste se cachait derrière une façade occidentalisée.

L’islam interdit formellement aux musulmans de renoncer à leur religion, sous peine de châtiments divins et de malédictions éternelles (cf. Coran 2, 217 ; 3, 87 ; 4, 115 et 16, 106). Les musulmans ne peuvent donc en principe dissimuler leur identité religieuse et travestir leurs croyances. Cependant, le Coran et la Tradition prophétique (Sunna) ouvrent la voie à des dérogations quant au caractère absolu de la croyance dans le Dieu de l’islam et surtout quant à l’obligation de son attestation publique, ainsi qu’à l’observance du culte ou de la loi islamique (charia). De tout temps et selon des formes variées, des oulémas (docteurs de la Loi) ont légitimé la pratique de la taqiya (dissimulation) que l’on appelle aussi ketman (secret ou restriction mentale). Ces agissements se sont manifestés en diverses circonstances historiques et retrouvent une certaine actualité de nos jours.

Le Coran contient deux passages sur lesquels s’appuient les théoriciens de la taqiya. Ils correspondent à deux types de situations particulières.

- "Celui qui renie Dieu après avoir eu foi en Lui – excepté celui qui a subi la contrainte et dont le cœur reste paisible en sa foi -, ceux dont la poitrine s’est ouverte à l’impiété, sur ceux-là tomberont le courroux de Dieu et un tourment terrible" (16, 106).

Dans ce verset, pour notre sujet, c’est l’incise qui compte (italique). La taqiya est donc autorisée en cas de contrainte extérieure, quelle qu’en soit la forme : persécution, menace sur la vie, absence de liberté religieuse (de conscience et de culte), etc.

- "Que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d’Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d’eux. Allah vous met en garde à l’égard de Lui-même. Et c’est à Allah le retour. Dis : Que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou bien que vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah est omnipotent" (3, 28-29).

Deux membres de phrases (italique) sont importants. Comme ailleurs dans le Coran, Dieu recommande ici aux musulmans (eux seuls sont qualifiés de "croyants") de ne pas entretenir de relations d’amitié ou de sujétion avec les non-musulmans (cf. 3, 118 ; 5, 51 ; 9, 23 ; 60, 13), mais il autorise des dérogations au principe lorsque le fait de s’opposer à ces derniers les met en danger. La sécurité ou le besoin de se faire accepter priment alors sur l’affirmation de la religion.

En fait, dans ces situations, ce qui compte c’est l’intention du musulman ou la réalité intime de sa croyance. Peu importe alors la profession de foi publique puisque Dieu connaît les dispositions des cœurs et les pensées. Telles sont les sources qui fondent la doctrine de la dissimulation, en matière de religion et de tout ce qui peut lui être connexe. La validité du recours à la taqiya a été confirmée et précisée par les oulémas (docteurs de la Loi) dès les débuts de l’islam, notamment par Tabarî (m. 923).

Il en résulte qu’un musulman peut abjurer extérieurement ses croyances, professer publiquement une autre religion, accepter d’être réputé non-musulman ou renoncer aux exigences cultuelles et législatives conformes à l’islam, tout cela s’il se trouve dans des conditions qu’il estime être de contrainte justifiant une telle attitude. Si l’on veut comparer avec la position chrétienne sur ce sujet, il convient de se référer à une parole de Jésus-Christ dans l’Evangile : "Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Evangile la sauvera" (Mc 8, 35).

La taqiya a toujours existé dans l’Oumma (la Communauté des musulmans), mais elle s’est d’abord surtout développée en milieu chiite, ceci pour des raisons de nécessité, suite à la "Grande discorde" (Fitna) qui a engendré au VIIè siècle le clivage avec l’islam sunnite.