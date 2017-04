La Suède ou l'échec du multiculturalisme ?

Il faut un commencement à tout. Et une fois de plus, c’est la Suède qui donne l’exemple.

Pendant longtemps ce pays du nord de l’Europe a été un modèle pour le reste du continent. Un laboratoire de la social-démocratie scandinave. Protection sociale, salaires élevés, cogestion des entreprises : le bonheur était suédois. Puis la mondialisation et la financiarisation de l’économie ont eu raison de ce beau modèle.

Mais la Suède n’a pas pour autant renoncé à illuminer l’Europe de son bienveillant exemple. Dans un tout autre domaine : celui du multiculturalisme. L’immigration était bienvenue, caressée et choyée. Des quartiers entiers de Göteborg et de Stockholm ont vu pousser des mosquées comme champignons après la pluie. Les points de vente de niqab, hijab et burqa se sont multipliés. Des écoles islamiques ont vu le jour. C’est allé loin, très loin, sans doute trop loin. Comme en témoigne une émission de la chaine suédoise TV4 et un article très circonstancié d’Aftonbladet, le plus grand quotidien du pays. L’une des réalisatrices de l’émission s’est rendue avec une caméra cachée dans plusieurs cafés de quartiers répertoriés comme « sensibles ». Des hommes lui ont demandé d’aller s’assoir à un autre endroit de l’établissement, loin de leurs regards. Des femmes ont témoigné racontant qu’elles avaient été harcelées par une « police de la morale islamique » parce qu’elles sortaient seules même en promenant leur chien…

Une femme d’un autre quartier « sensible » a raconté comment des voisins ont commencé à l’invectiver parce qu’elle était sur son balcon en train de boire un verre de vin. Quelques minutes plus tard, un groupe de jeunes hommes s’est rassemblé devant son appartement, l’a menacé avant de tenter de rejoindre son domicile via la gouttière. Une réfugiée venue de Syrie a expliqué qu’elle a été la cible de nombreuses intimidations pendant la période du Ramadan. En cause : sa tenue légère. « Je me suis enfuie d’un pays où les femmes étaient opprimées : maintenant je suis ici et j’ai le même sentiment qu’en Syrie ». Des filles âgées de 6 à 10 ans, scolarisées à l’école islamique Al-Azhar, dans la banlieue nord de Stockholm ont été contraintes par une « policière de la morale » de s’asseoir à l’arrière de leur bus scolaire, séparées des garçons. Elles ont également été admonestées car certaines étaient en jupe.

Six à dix ans! Il n’y a pas d’âge pour les allumeuses! Même le Premier ministre suédois, pourtant très compréhensif, s’est énervé et a menacé de faire fermer l’école Al-Azhar. Sa réaction nous parait très excessive… En effet, la « police de la morale islamique » n’exerce ses talents que dans certains quartiers de Stockholm. En outre, elle ne vise que les femmes et les filles de confession musulmane. Pas les autres, qui de toute façon, ne vont pas dans ces quartiers-là… Cet islam-là est apparemment -n’est-ce pas ? – un islam modéré.Si la Suède connaît globalement une criminalité relativement faible, les quartiers défavorisés de Stockholm, Göteborg et Malmö connaissent, depuis plusieurs années, une montée de la violence attribuée par les autorités à des rivalités entre bandes liées au contrôle du trafic de drogue et de la prostitution.

Fin août, un enfant de huit ans avait été tué par une grenade lancée dans un appartement de Göteborg où était domicilié un homme condamné dans une affaire de règlements de compte au sein de la communauté somalienne.

La banlieue la plus célèbre de Suède est enclavée dans la ville de Malmö. 90% de ses habitants sont nés à l’étranger ou de parents étrangers. A seulement quelques kilomètres l’un de l’autre, deux mondes coexistent sans vraiment se rencontrer.

L’ombre de Peter Mangs plane encore sur Malmö. Le meurtrier a semé la terreur dans cette ville au sud de la Suède pendant près d’un an, entre décembre 2009 et octobre 2010. Il a tué au moins deux personnes et commis cinq tentatives de meurtre avant qu’enfin la police ne mette la main sur lui. Le Suédois glabre de 40 ans au grand front strié de rides ne ciblait que les immigrés. Ce printemps, la bourgade a respiré, quand la Cour suprême de Suède a rejeté son appel, confirmant son emprisonnement à vie. La justice a ajouté trois tentatives de meurtre à son tableau.

D’autres personnalités se sont illustrées à Rosengard…un certain Zlatan Ibrahimovic par exemple.

L'histoire et la légende de Zlatan Ibrahimovic, célèbre joueur de football du PSG, se mélangent à Rosengard. On décrit tour à tour un enfant rebelle, violent, en rupture scolaire, voire quasi délinquant, puis comme une personnalité attachante et finalement pas plus turbulente que les autres. Un journal suédois a même exhumé récemment des bulletins scolaires flatteurs, notamment en anglais ou en arts plastiques... Ibra lui-même a parfois fluctué dans ses déclarations, assurant dans son autobiographie avoir failli être criminel et dressant des portraits peu flatteurs de ses parents et notamment son père, décrit comme un alcoolique violent.

Depuis, il a atténué le trait. Les membres de sa famille habitent toujours à Malmö, mais loin de Rosengard, dans des maisons que le fils prodigue leur a achetées... Lui a vendu sa villa cossue de 836 m2 au bord de la plage cet été et déclaré vouloir habiter Stockholm, la capitale de la Suède, au terme de sa carrière.

Au rayon des souvenirs, chacun se retrouve au moment de dresser le portrait d'un garçon totalement obnubilé par le football. « Petit, il n'était pas le plus doué, mais certainement le plus convaincu de ce qu'il fallait faire pour atteindre le sommet, reconnaît Ivica Kurtovic, ancien entraîneur au FC Balkan et désormais au FC Rosengard, deux équipes qu'a fréquenté Zlatan. Il s'entraînait alternativement avec les deux clubs en fonction des créneaux horaires... ou quand son coach s'était emporté contre lui. Il pensait vraiment au foot du matin au soir. »

Dans le foyer de ce club de quartier, la vitrine déborde de trophées, mais seulement deux photos témoignent du passage du plus grand des footballeurs suédois. Son aura est pourtant partout. « On le montre en exemple, reconnaît Muntaha, jeune femme de 19 ans d'origine kurde qui entraîne les 13 ans féminines. Pour nous, c'est un vecteur d'éducation. » Sans en faire un modèle unique. « C'est bien pour montrer à ces enfants qu'ils peuvent réussir même s'ils viennent de ce quartier, précise Ivica. Mais on leur rappelle que c'est une voie extrêmement difficile et qu'il vaut mieux privilégier l'école. » Pas certain que le discours aurait plu au Zlatan de Rosengard…

Une nouvelle personnalité, beaucoup moins positive, vient dernièrement d’apparaitre dans le monde de Rosengard : Osama Krayem. C'est l'un des visages des attentats de Bruxelles. Dans les rédactions, on a pris l'habitude de le surnommer «le deuxième homme du métro». Osama Krayem, déjà inculpé «d'assassinats terroristes» dans l'enquête sur les attaques du 22 mars en Belgique, est désormais inculpé dans le cadre du volet belge des attentats de Paris et de Saint-Denis, a indiqué mardi le parquet fédéral belge. Preuve supplémentaire que derrière les attentats du 13 novembre et du 22 mars, il n'y avait qu'une seule et même cellule. Ses empreintes digitales ont été retrouvées dans plusieurs planques ayant servi lors des préparatifs de ces attaques, ont rapporté plusieurs médias. Retour sur le parcours de ce jeune homme de 23 ans qui a grandi en Suède avant de rejoindre l'État islamique.

Fils de Syriens exilés, Osama Krayem a passé toute son enfance dans le sud de la Suède, dans la banlieue de Malmö avec ses parents, sa grande sœur et son petit frère. Il est décrit comme un enfant «normal, sympathique, qui aimait taper le ballon avec les autres enfants entre les immeubles», raconte le quotidien suédois Sydsvenskan. «Il a grandi comme n'importe quel enfant, puis il a rencontré des amis à l'école et ensuite ils sont devenus un groupe que leurs parents n'ont pas pu contrôler», raconte à France 3 Ali Ibrahim, l'ancien imam de la mosquée de Rosengard.

L'adolescent fréquente la mosquée de son quartier mais boit, fume et vit de petits trafics. En 2013, il décroche un emploi service auprès de la mairie de Malmö pour un an. Le jeune homme se serait rapidement radicalisé dans la foulée. «Dans les deux ou trois mois avant son départ, il a cessé de voir ses amis. Il écoutait des prêches d'imams sur son téléphone portable, il laissait pousser sa barbe. C'est devenu quelqu'un d'autre», se souvient un de ses proches dans le quotidien suédois Sydsvenskan.

Osama Krayem aurait rejoint les rangs de Daech début 2015. «Tout d'un coup, il a disparu sans prévenir, puis il a appelé de l'étranger pour dire qu'il était avec l'État islamique et qu'il ne reviendrait pas», a expliqué sa tante Akhlass, toujours sur France 3. Sur son compte Facebook, l'homme pose en treillis avec une arme automatique et publie des vidéos d'exécution de l'État islamique. «Son papa n'approuve pas et sa maman est si triste depuis son départ qu'elle est tombée malade», confie un proche de la famille au quotidien Aftonbladet.

Ce n'est que quelques mois plus tard qu'il revient en Europe, en passant par l'île de L'Eros en Grèce. Il est alors enregistré sous le faux nom de Naïm Al Hamed, le 20 septembre 2015, avant d'être contrôlé avec Salah Abdeslam le 3 octobre à Ulm en Allemagne. Amine Chourkri, arrêté en même temps que Salah Abdeslam, faisait également partie du voyage avec un quatrième homme, encore non identifié.

Le Suédois de 23 ans, qui utilisait un faux passeport syrien, a été identifié comme étant le deuxième homme du métro bruxellois. Face aux enquêteurs, il a indiqué être parti le 22 mars d'un appartement d'Etterbeek, à Bruxelles, avec le kamikaze Khalid El Bakraoui, selon la RTBF. On a retrouvé leur trace dans le métro de Bruxelles, à la station Pétillon. Sur les images de vidéosurveillance, on aperçoit Krayem remettre un sac à El Bakraoui, qui s'est fait exploser quelques minutes plus tard à la station Maelbeek. Lui aurait renoncé à déclencher les explosifs qu'il portait, selon son conseil Me Vincent Lurquin. Jugé trop bavard par ses confrères, ce dernier a depuis été écarté du dossier. En revanche, le sac à dos que portait Osama Krayem ce jour-là reste introuvable. Les enquêteurs le soupçonnent aussi d'avoir acheté les autres sacs ayant servi lors des attaques à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro, ayant fait 32 morts.