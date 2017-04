L'Afrique, avenir de la Corée du Nord ?

Pyongyang a formé des unités spéciales et des gardes du corps pour la Tanzanie, le Zimbabwe, le Nigeria et la République démocratique du Congo.

La Corée du Nord accorde son assistance dans la formation de policiers et de militaires de nombreux pays d'Afrique. En 2014, elle a formé 700 policiers pour l'Ouganda, bien que cette activité soit illégale. Les autorités ougandaises ont cependant déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une violation de l'embargo car les instructeurs nord-coréens se spécialisaient dans le sauvetage en mer, l'assistance médicale et les technologies du bâtiment.

L'Ethiopie compte elle aussi sur une coopération à long terme avec la Corée du Nord. L'Ethiopie a besoin de l'entretien de ses vieux systèmes d'armement et de livraisons de pièces de rechange pour les chars de combat ainsi que de munitions. Quant à la Tanzanie, toujours selon le site IOL, elle a plusieurs fois invité des spécialistes nord-coréens pour moderniser ses avions de combat, bien qu'elle se soit vue obligée de mettre un terme à ces relations et d'expulser les spécialistes, étant devenue la cible d'une violente critique.

Un autre rapport des experts onusiens, paru en août 2015, fait état de la construction par les ouvriers nord-coréens d'une base militaire à Suider Hof, non loin de Windhoek. Les experts rappellent que la construction des usines d'armement et des bases militaires a été interdite à la Corée du Nord en vertu de l'embargo de l'Onu.

Les experts font référence à des fonctionnaires namibiens ayant avoué aux contrôleurs de l'Onu que plusieurs entreprises nord-coréennes étaient affairées à différents projets en Namibie, notamment la construction d'une usine de munitions à Windhoek. Ces fonctionnaires affirment également que la société nord-coréenne Mansudae Overseas Project Grup réalise plusieurs projets militaires, plus particulièrement la construction d'une école militaire et d'une base pour le ministère de la Défense nationale de Namibie.

Le journal vietnamien Thanh nien rapporte que la Corée du Nord continue de construire des usines de munitions, de vendre des armes et de former les membres des forces de sécurité de nombreux pays d'Afrique, et tout cela en dépit de l'embargo onusien.

Selon Sin Hong Chol, son pays désire renforcer “davantage les relations entre les deux pays, en particulier dans le domaine énergétique”. Il faut savoir que la Corée du Nord possède des réserves en pétrole offshore, non exploitées, en mer de l’Ouest, dont la localisation est à cheval entre les espaces maritimes chinois et nord-coréen. Il est à noter enfin que la Corée du Nord est victime d’un embargo « total » sur le pétrole à destination de Pyongyang depuis septembre 2016 alors que seul le kérosène était concerné par les sanctions internationales. En réclamant de l’aide à l’Algérie pour exploiter son propre pétrole, la Corée du Nord veut s’émanciper de cet embargo.

Depuis mercredi, le vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique et populaire de Corée du Nord (RDPC), Sin Hong Chol, est à Alger. Ce dernier a été reçu par la secrétaire générale du ministère de l’Energie, Mme Fatma Zohra Cherfi. Le ministre nord-coréen a proposé aux autorités algériennes de s’intéresser aux opportunités offertes par son pays dans le domaine de l’exploration et “les compétences dont dispose son pays dans le domaine de la transformation des hydrocarbures”, indique une dépêche de l’agence APS.

La Corée du Nord, le dernier régime stalinien dans le monde, et l’un des pays les plus fermés sur la planète, cherche à établir un partenariat avec l’Algérie dans le domaine de l’exploration des hydrocarbures.

L’Égypte, le Mali, le Ghana, la Tanzanie, l’Angola partageaient les principes anti-impérialistes de la Corée du Nord et bénéficiaient du soutien militaire et commercial de ce dernier. Ainsi, dans les années 1970, la Corée du Nord envoyait des conseillers économiques au Mali ou lançait la construction d’un palais présidentiel pour le défunt président burundais, Jean-Baptiste Bagaza.

Robert Mugabe, lui, s’est toujours déclaré admiratif de la doctrine du « Juche », l’idéologie nord-coréenne d’inspiration communiste que le régime a cependant toujours tenu à distinguer de celle du bloc soviétique.

Cette carte représente les liens diplomatiques entre la Corée du Nord et les pays africains. Pour plus d’informations, cliquez sur le pays. Si vous nous consultez depuis notre application mobile, cliquez ici pour une meilleure expérience interactive.

Aujourd’hui, l’influence diplomatique de la Corée du Nord est en déclin, et ce notamment en raison de la politique de son frère ennemi du sud, dont la prospérité et la stabilité présentent des atouts infiniment plus attrayants pour les pays africains, en quête d’alliances économiques et pragmatiques.

Ainsi, le Botswana déclarait en février 2014 la rupture complète de ses relations diplomatiques avec Pyongyang. Les révolutions arabes de 2011 ont quant à elles accéléré le recul de l’influence nord-coréenne, balayant avec elles les régimes de Moubarak en Égypte et de Kadhafi en Libye.